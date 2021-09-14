В деревне Варковичи под Слуцком закрылся единственный продуктовый магазин. Пока неизвестно, заработает ли он снова

Житель Слуцка Алексей, у которого дедушка живёт в Варковичах, написал в «Кур'ер», что около недели назад в деревне закрылся единственный продуктовый магазин. «Кур'ер» обратился в УП «Слуцкий рынок ОПС», чтобы узнать, откроется ли торговый объект снова.

В отделе кадров на предприятии «Кур'еру» сообщили, что магазин действительно закрыт, так как продавец ушла в отпуск. Откроется ли он снова, пока неизвестно, так как работница магазина — пенсионерка. Захочет ли она после отпуска возвращаться на работу, в УП «Слуцкий рынок ОПС» не знают.

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Сейчас в Варковичи ездят «автолавки». Дедушка Алексея рассказал ему, что они приезжают в понедельник, четверг и пятницу.

В Серяжском сельисполкоме «Кур'еру» сообщили, что в деревню приезжают автомагазин рынка ОПС и частная «автолавка».