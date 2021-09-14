Что делать, чтобы вещи после стирки в автоматической машинке приятно пахли

Некоторые хозяйки замечают, что после стирки в автоматической машинке вещи приобретают неприятный запах. Это портит настроение, а повторная стирка не приносит нужного результата. Стоит разобраться в причинах и узнать, как избежать таких неприятностей.

Причины появления неприятного запаха

Проблемы могут быть связаны с несколькими факторами, борьба с ними будет зависеть от причины неприятности. Итак, если ваша стиральная машина Samsung куплена недавно, но вы заметили изменения и хотели бы улучшить качество стирки, обратите внимание на такие моменты:

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застой в баке — после стирки в нем может оставаться немного воды или моющего средства, через время они превращаются в слизь с отвратительным запахом. Если с ней не бороться, при следующей закладке вещей в бак слизь пропитает их, и запах после полоскания вас разочарует. Что нужно делать? Самый простой способ — оставлять машинку приоткрытой для проветривания и испарения лишней жидкости. Также можно после каждой стирки протирать внутреннюю поверхность бака и пространство между резиновыми прокладками сухой салфеткой;

грязь в кювете — в дозаторе для моющего средства и кондиционера также могут скапливаться остатки жидкостей. Если их не удалять и не очищать кювету с определенной частотой, возможен вариант появления неприятного запаха в этом отделе;

засор патрубков и шлангов — со временем они засоряются волосами, волокнами, различными мелкими предметами. Если проход для воды сохраняется, вы не заметите какие-то изменения в работе машинки. Но остатки в шлангах будут источать зловоние, распространяющееся и на белье. Решить проблему может очистка или замена шлангов;

плесень на уплотнителе люка — как и в баке, в углублениях уплотнителя дверцы может оставаться влага, она является прекрасной средой для появления плесени. Конечно, это не только приносит неприятный запах, но и может стать причиной болезней из-за попадания частиц плесени в белье. Чтобы не допустить появления плесени, после каждой стирки необходимо промакивать жидкость в щелях и углублениях манжеты и оставлять дверцу открытой для проветривания;

использование низкокачественного стирального порошка — запах от остатков такого моющего средства может быть очень неприятным, но характерным, он отличается от такового при засорах или появлении плесени. Вам достаточно лишь поменять некачественный порошок на более дорогой — и проблема будет решена;

загрязнение сливного фильтра — в нем скапливаются мелкие вещи (пуговицы, монетки, различный мусор). Если его не очищать, некоторые компоненты могут загнивать и распространять ужасный запах. Вам нужно лишь 2−3 раза в год очищать сливной фильтр, и о такой проблеме вы даже и не вспомните.

Как видите, неприятный запах — не повод для отчаяния, ваше белье будет снова чистым и свежим, если вы позаботитесь о стиральной машинке.

ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» Код ЕГРПОУ: 35 625 082