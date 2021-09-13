В Слуцк привезли 3200 доз китайской вакцины

13 сентября в Слуцкую центральную районную больницу привезли 3200 доз вакцины Vero Cell против COVID-19, сделанной в Китае. Об этом рассказал Олег Лесников, главврач Слуцкой ЦРБ, пишет «Слуцкі край».

«Так как на Случчине наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы настоятельно рекомендуем гражданам провакцинироваться», — отметил Олег Лесников.

Реклама

Вакцинация во взрослой поликлинике проводится в кабинете № 215:

ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;

в субботу — с 9.00 до 14.30.

Предварительно надо взять амбулаторную карту в регистратуре.

Предварительно на вакцинацию можно записаться по телефону 7 17 44 или на сайте Слуцкой ЦРБ.