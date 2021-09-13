«Сладко дышится, легко живётся, горячо любится…» Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 6 по 12 сентября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от 😈JuliaAF👼 (@juliaaf19)

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Публикация от YLLU MATUSEVICH (@ylyana_matusevich)

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Публикация от Alex 💪🏼 (@lex_tren)

 

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Публикация от alexi gerasimys (@alexi_gerasimys)

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Публикация от Юрий Якимович (@____yrik____)

 

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Публикация от gilevskaya natasha (@gilevskayanatasha)

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Публикация от АЛЁНА МАРКУЗОВА (@markuzova.a)

 

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Публикация от Фотограф СЛУЦК | СОЛИГОРСК (@marria_photo)

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Публикация от Татьяна Дейко (@tatiana_.deiko)

 

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Публикация от Slavashevich (@slavashevich2021)