«За лайк готовы маму поджечь». Председатель «Белой Руси» предлагает поставить всех блогеров под «жёсткий контроль»

Геннадий Давыдько, глава «Белой Руси», предлагает ввести «жёсткий контроль» над блогерами, при котором для доступа к аудитории нужно будет получать лицензии. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Главный.Тур», пишет БЕЛТА.

«Сейчас огромная опасность исходит от интернет-сообщества, от так называемых блогеров, которые по сути своей являются субъектами, формирующими в том числе общественное мнение. Но они не получают лицензии на своё вещание, непонятно, какое у них образование, моральный облик, но они допущены», — обратил внимание Геннадий Давыдько.

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Он привёл пример, что никто не отпустит своего ребёнка гулять ночью в тёмный лес. «А в интернет вы его гулять отпускаете. А там волки эти, волчары. Это люди, которые тоже поднатарели в технологиях и за лайк готовы душу продать, они готовы маму поджечь, чтобы только потом миллион лайков получить», — констатировал он.

Геннадий Давыдько уверен, что детей и молодёжь от интернета не оградишь, и здесь необходимо работать с контентом, в первую очередь законодательно. «Под жёстким контролем должны находиться все блогеры, которые должны как-то классифицироваться, получать некую лицензию, разрешение и отвечать за свои действия», — уверен он.