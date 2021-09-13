Необычное ограбление произошло в Берестовицком районе: подозреваемого в краже обнаружили спящим на месте преступления, пишет БЕЛТА.

В Берестовицкий РОВД обратился мужчина, который присматривает за квартирой своего друга. Он рассказал, что когда в очередной раз посещал жильё, то обнаружил, что пропал компьютер и аксессуары к нему. А также нашёл спящего на диване неизвестного парня.

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Незнакомца разбудили и задержали. Молодому человеку 18 лет. Парень рассказал, что он вместе с товарищем забрался в квартиру через открытое окно и вынес компьютер. А затем он уже один вернулся в квартиру, чтобы забрать свои вещи, оставленные при краже, но почувствовал головокружение, лёг и уснул.

Похищенное имущество нашли в квартире у сообщника. Действия молодых людей квалифицированы по ч.2 ст. 205 (кража, совершённая группой лиц с проникновением в жилище).