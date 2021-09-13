Геннадий Давыдько, председатель партии «Белая Русь», в эфире программы на Youtube-канале «Главный. Тур» рассказал, что в Беларуси планируют создать провластную партию «За Родину». За создание партии будут выступать непосредственно в объединении «Белая Русь», пишет БЕЛТА.

«Белая Русь — организация с уже большой историей. Мы намерены развиваться и дальше. Общественная организация будет и всегда останется общественной организацией, но мы ещё также будем выступать инициаторами образования партии. Потому что политическое строительство у нас в стране должно быть. В недрах „Белой Руси“ уже кипят люди. Особенно августовские события прошлого года взбудоражили всех. Телефоны у нас разрывались: давайте дадим отпор, давайте соберемся, давайте партию сделаем, утихомирим их!» — рассказал председатель организации.

Реклама

«Общественное объединение „Белая Русь“ останется общественным объединением и будет решать очень большие задачи, которые стоят перед нашим обществом в гуманитарной сфере (медицина, образование, экология, много всего). А вот политическая часть — именно борьба за власть, за наши ценности, за крепкую президентскую республику, за социальные достижения, которые у нас есть и которыми мы гордимся. Нет ни одной страны с такими социальными гарантиями, как у нас. Есть еще ряд ценностей, которые мы должны защищать изо всех сил. И для этого надо бороться за власть. „Белая Русь“ за власть не будет бороться. Она будет помогать политическим партиям и тем лидерам, мнение и позицию которых она разделяет», — сказал Геннадий Давыдько.

Он также отметил, что в соответствии с действующим законодательством общественная организация не имеет права учреждать политическую партию. «Это должны быть физические лица», — уточнил председатель «Белой Руси».

«Поэтому планируется, что когда у нас пройдет референдум, когда произведут изменения в законодательство о политических партиях, когда будет понятна роль партий (она должна измениться — роль партий — в формировании правительства и так далее), когда будет проведена перерегистрация партий, вот тогда, скорее всего, мы заявим о своих амбициях», — рассказал Геннадий Давыдько.

«Рабочее название партии, которую группа товарищей (планирует создать. — Прим. БЕЛТА), все известные фамилии, — „За Родину“. Мы собираемся сделать такую провластную партию. Так вот, „Белая Русь“ — за Родину. „Белая Русь“ остается „Белой Русью“, а за Родину мы будем сражаться всеми доступными нам способами», — пояснил Геннадий Давыдько.

Ранее. «За лайк готовы маму поджечь». Председатель «Белой Руси» предлагает поставить всех блогеров под «жёсткий контроль»