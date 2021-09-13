Вясковыя артысты, прысмакі сялянскага стала і новая сяльгастэхніка. Як салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» (фота)

У вёсцы Зажэвічы 10 верасня адбыліся раённыя «Дажынкі». На пляцоўцы каля пасялковага савета раскінуліся «вясковыя падвор'і» ад кожнага сельсавета, у якіх дэманстраваліся прысмакі багатага сялянскага стала. Вясковыя артысты зладзілі канцэртную праграму. На «Дажынках» гаварылі пра вынікі работы сельскай гаспадаркі раёна, узнагароджвалі лепшых працаўнікоў.

Асаблівую ўвагу прыцягвала выстаўка самай новай сяльгастэхнікі, напрыклад, зернеўборачны камбайн завода «Гомсельмаш» з амерыканскім рухавіком, апырсквальнік з Еўрасаюза і іншая сучасная тэхніка.