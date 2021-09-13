Вясковыя артысты, прысмакі сялянскага стала і новая сяльгастэхніка. Як салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» (фота)

Уладзімір Амяльчэня
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У вёсцы Зажэвічы 10 верасня адбыліся раённыя «Дажынкі». На пляцоўцы каля пасялковага савета раскінуліся «вясковыя падвор'і» ад кожнага сельсавета, у якіх дэманстраваліся прысмакі багатага сялянскага стала. Вясковыя артысты зладзілі канцэртную праграму. На «Дажынках» гаварылі пра вынікі работы сельскай гаспадаркі раёна, узнагароджвалі лепшых працаўнікоў.

Асаблівую ўвагу прыцягвала выстаўка самай новай сяльгастэхнікі, напрыклад, зернеўборачны камбайн завода «Гомсельмаш» з амерыканскім рухавіком, апырсквальнік з Еўрасаюза і іншая сучасная тэхніка.

Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі»
Па дарозе да свята. Фотаздымкі: Уладзімір Амяльчэня
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Трактарыст з Краснадворцаў Павел Ільюшчыц на трактары «Беларус-3522» з амерыканскім рухавіком Caterpillar магутнасцю 360 конскіх сіл за дзень апрацоўвае палетак у 60 гектараў і болей. «Каб дзяды падняліся, не паверылі б у такія магчымасці», — кажа ён
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Парад новай тэхнікі
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі»
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Рамеснік з вёскі Доўгае: «Крыўдна, што моладзь нічога сваімі рукамі зрабіць не можа, а купляе ў магазінах»
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Загадчыца клуба з вёскі Крывічы
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Сялянскі стол
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Таццяна Дубіцкая, пчаляр: «Жыву ў вёсцы Заброддзе. Жыхароў каля 20 чалавек і вялікае раздолле пчолкам»
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Гаспадыня падвор’я з вёскі Скаўшын
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Вось такія мы, вясковыя
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Дамашняя гаспадыня Ала Пятроўна з вёскі Доўгае, былая настаўніца: «У маёй гаспадарцы адна карова, 30 гусей, 50 індыкоў, пасека ў 20 вулляў»
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Вясковыя музыкі: «Гуляйце, людзі!»
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Малады пераможца Сяргей Дзялендзік з жонкай Віялетай: «Працую трактарыстам на трактары „Беларус-1221“. Заробак добры — у месяц тысяча рублёў. Жывём з бацькамі, збіраем грошы на сваю кватэру»
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Кіраўнікі горада аглядаюць свята
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Апошні сноп — кіраўніку раёна
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Вянок пераможца
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
На кожным падвор'і частавалі кіраўнікоў раёна
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Сцэна для заслужаных артыстаў
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Раённы каравай
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Камбайн завода «Гомсельмаш» з амерыканскім рухавіком у 450 конскіх сіл. «Раён набыў два такія камбайны», — кажа Аляксандр Бань, начальнік тэхнічнага нагляду Салігорскага раёна
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Апырсквальнік з Еўрасаюза
Салігорскія аграрыі адсвяткавалі «Дажынкі» Слуцк
Дзеці знаёмяцца з новай тэхнікай. Ці будуць на ёй працаваць, пакажа час
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