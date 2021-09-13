«Такое ощущение, что уже пол-Слуцка с понедельника празднует». Что этим утром происходит в городе (фото)

Десятки случчан отметили практически праздничную атмосферу, которая с самого утра понедельника, 13 сентября, наблюдается в центре города и на стадионе в парке.

Около 10 часов мероприятие проходило возле памятника воинам-освободителям. Уже была перекрыта улица Софии Слуцкой. Вдоль неё стояли машины с флагами — готовились к автопробегу.

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А на стадионе вовсю идут костюмированные репетиции с участием десятков детей.

Как сказал один из прохожих, «такое ощущение, что уже пол-Слуцка с понедельника празднует».

Напомним, 17 сентября случчане впервые будут отмечать День народного единства. Программу праздничных мероприятий на этот день можно посмотреть здесь. Репетиции мероприятия начались ещё на прошлой неделе и, по информации «Кур'ера», с 13 сентября будут проходить каждый день.