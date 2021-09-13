Что за автопробег прошёл утром в Слуцке. Фото

Слуцк стал третьим городом, который в понедельник, 13 сентября, встретил участников республиканского автопробега. До этого эстафету на Минщине принимали Любань и Старые Дороги, пишет МЛЫН.BY.

Анна Харута и Сергей Рачковский, представители общественного объединения «Патриоты Беларуси», сказали: «В Год народного единства хотелось бы, чтобы в каждом из 118 районных центров нашей страны на память остался символ единства. Это кристалл с картой страны и надписью: «Нас всех объединяет родная земля». РАНЕЕ. «Такое ощущение, что уже пол-Слуцка с понедельника празднует». Что этим утром происходит в городе (фото)