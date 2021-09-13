В редакцию обращаются жители Слуцка, которые задают вопросы и делятся мнениями о проведении капремонта в многоэтажках города. Жильцы не всегда понимают, какой именно ремонт проведён в их доме. Также они спрашивают, почему в домах позднего года постройки капитальный ремонт проводится раньше. «Кур'ер» узнал в Слуцком ЖКХ, какие обязательные работы проводятся при капремонте и как жильцы узнают об этом.

В августе «Кур'ер» писал, что много вопросов к комму­наль­щикам после ремонта осталось у жителей дома № 197 по улице Ленина. Сергей Михайлович, один из них, рассказал, что по бумагам в 2005 году в доме был проведён капремонт. Но при этом оштукатурили его, поменяли водосточные трубы и облицовку балконов только с тех сторон, которые видны с главной магистрали. Не заменили стояки водопровода, электропроводку, окна. «Я хочу узнать, какой ремонт был сделан в нашем доме — текущий, частичный, капитальный?» — интересовался мужчина.

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РАНЕЕ. «Я не прошу светомузыку установить, сделайте что положено!» Житель Слуцка считает, что капремонт в его доме сделан не полностью

Вопросы были заданы

«Кур'ер» отправил в КУП «Слуцкое ЖКХ» официальный запрос с просьбой разъяснить, как проводится капитальный ремонт жилых домов, какие работы в это время выполняются. Мы также попросили рассказать, по какому принципу многоквартирные дома попадают в план на проведение капремонта.

Что ответили в Слуцком ЖКХ

Необходимость проведения капремонта в жилых домах и включение их в перспективные программы и текущие графики (на 1 год) определяется на основании:

  • технического состояния и срока службы жилого дома в целом, а также его конструктивных элементов и инженерных сетей;
  • архитектурно-планировочных качеств жилого дома и уровня его благоустройства;
  • генерального плана жилой застройки, в которой расположен дом;
  • правил и норм технической эксплуатации жилых домов.

Почему более новые дома ремонтируют раньше, чем более старые, так и не сказали. Ответ Слуцкого ЖКХ о капремонтах домовВ каком техническом состоянии находится дом, после его обследования определяет организация, осуще­ствляющая эксплуа­тацию жилфонда и/или предоставляющая ЖКУ.

После этого составляются перспек­тивные планы капре­монта жилого фонда, которые утверждаются райисполкомом. Ежегодно на основании этих планов Слуцкое ЖКХ формирует текущие графики объектов капремонта, которые утверждаются райисполкомом.

Виды работ, которые проводятся во время капремонта:

  • Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, противодымной защиты, установок противопожарной автоматики, а также канализационных выпусков в соответствии с границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
  • Ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, а также установка теплообменников и систем автомати­ческого регулирования тепловой энергии (за исключением индивидуального учёта расхода газа, воды, тепловой и электрической энергии).
  • Ремонт крыши, в том числе переустройство совмещённых крыш под чердачные, устройство выходов на кровлю.
  • Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов.
  • Замена заполнений оконных и входных дверных проёмов, расположенных во вспомогательных помещениях.
  • Ремонт и восста­новление несущей способности конструктивных элементов, в том числе балконов и лоджий, замена ограждений.
  • Устройство и замена козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.
  • Ремонт фундамента, отмостки.
  • Устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
  • Восстановление придомового благоустройства и озеленения, отделка вспомогательных, жилых и подсобных помещений домов, нарушенных при производстве работ по капремонту.

Перечень этих работ утверждён постановлением Совмина РБ от 21.04.2016 г. № 324.

Сначала обследуют дом

Необходимый состав работ по капремонту определяет заказчик (уполномоченное лицо по управлению общим имуществом — Прим. редакции) совместно с проектной организацией, которые выполняют детальное обследование дома и дают оценку технического состояния конструкций и инженерных коммуникаций.

До начала проектных работ проводят собрание жильцов

Почему более новые дома ремонтируют раньше, чем более старые, так и не сказали. Ответ Слуцкого ЖКХ о капремонтах домовПеред тем как начать разработку проектно-сметной документации капремонта дома, ЖЭУ проводит собрание жильцов, на котором разъясняет сроки, последовательность и виды работ. О дате и месте собрания ЖЭУ оповещает объявлением, которое развешивается на досках у подъезда жилого дома. Проведение собрания оформляется протоколом.

Какой вопрос остался без ответа

«Кур'ер» также спросил, почему в домах, построенных позже, капитальный ремонт проводится раньше, в то время как более старые дома находятся в худшем состоянии. К примеру, в 11-м городке уже провели капремонт домов по ул. Социалистическая, 174 (год постройки — 1985), Социалистическая, 116 (год постройки — 1984). Сейчас ремонтируют дом № 168 по ул. Социалистической (год постройки — 1979). А, например, в доме № 172 по ул. Социалистической (год постройки — 1972) капитальный ремонт не проводился, хотя от жильцов поступали неоднократные жалобы на его состояние.

Почему более новые дома ремонтируют раньше, чем более старые, так и не сказали. Ответ Слуцкого ЖКХ о капремонтах домовИз ответа ЖКХ непонятно, почему так происходит. Ответственные лица просто предложили посмотреть перспективный план ремонта.

На сайте Слуцкого райисполкома в феврале этого года был опубликован «Перечень очерёдности выполнения работ по капитальному и текущему ремонту жилищно-коммунальных объектов в Слуцке в 2021 году». Дом № 172 по ул. Социалистической в нём значится под номером 44, сроки проведения ремонта там не обозначены. А всего в этот перечень на 2021 год внесено 49 домов. К примеру, дом № 168 по ул. Социалистической, где сейчас идёт ремонт, в этом перечне под № 6.

В ТЕМУ. Подъезды, канализация, водопровод, мост через Бычок… Где в 2021 году в Слуцке запланирован капитальный ремонт

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