В редакцию обращаются жители Слуцка, которые задают вопросы и делятся мнениями о проведении капремонта в многоэтажках города. Жильцы не всегда понимают, какой именно ремонт проведён в их доме. Также они спрашивают, почему в домах позднего года постройки капитальный ремонт проводится раньше. «Кур'ер» узнал в Слуцком ЖКХ, какие обязательные работы проводятся при капремонте и как жильцы узнают об этом.

В августе «Кур'ер» писал, что много вопросов к комму­наль­щикам после ремонта осталось у жителей дома № 197 по улице Ленина. Сергей Михайлович, один из них, рассказал, что по бумагам в 2005 году в доме был проведён капремонт. Но при этом оштукатурили его, поменяли водосточные трубы и облицовку балконов только с тех сторон, которые видны с главной магистрали. Не заменили стояки водопровода, электропроводку, окна. «Я хочу узнать, какой ремонт был сделан в нашем доме — текущий, частичный, капитальный?» — интересовался мужчина.

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Вопросы были заданы

«Кур'ер» отправил в КУП «Слуцкое ЖКХ» официальный запрос с просьбой разъяснить, как проводится капитальный ремонт жилых домов, какие работы в это время выполняются. Мы также попросили рассказать, по какому принципу многоквартирные дома попадают в план на проведение капремонта.

Что ответили в Слуцком ЖКХ

Необходимость проведения капремонта в жилых домах и включение их в перспективные программы и текущие графики (на 1 год) определяется на основании:

технического состояния и срока службы жилого дома в целом, а также его конструктивных элементов и инженерных сетей;

архитектурно-планировочных качеств жилого дома и уровня его благоустройства;

генерального плана жилой застройки, в которой расположен дом;

правил и норм технической эксплуатации жилых домов.

В каком техническом состоянии находится дом, после его обследования определяет организация, осуще­ствляющая эксплуа­тацию жилфонда и/или предоставляющая ЖКУ.

После этого составляются перспек­тивные планы капре­монта жилого фонда, которые утверждаются райисполкомом. Ежегодно на основании этих планов Слуцкое ЖКХ формирует текущие графики объектов капремонта, которые утверждаются райисполкомом.

Виды работ, которые проводятся во время капремонта:

Ремонт и замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, противодымной защиты, установок противопожарной автоматики, а также канализационных выпусков в соответствии с границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, а также установка теплообменников и систем автомати­ческого регулирования тепловой энергии (за исключением индивидуального учёта расхода газа, воды, тепловой и электрической энергии).

Ремонт крыши, в том числе переустройство совмещённых крыш под чердачные, устройство выходов на кровлю.

Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов.

Замена заполнений оконных и входных дверных проёмов, расположенных во вспомогательных помещениях.

Ремонт и восста­новление несущей способности конструктивных элементов, в том числе балконов и лоджий, замена ограждений.

Устройство и замена козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

Ремонт фундамента, отмостки.

Устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.

Восстановление придомового благоустройства и озеленения, отделка вспомогательных, жилых и подсобных помещений домов, нарушенных при производстве работ по капремонту.

Перечень этих работ утверждён постановлением Совмина РБ от 21.04.2016 г. № 324.

Сначала обследуют дом

Необходимый состав работ по капремонту определяет заказчик (уполномоченное лицо по управлению общим имуществом — Прим. редакции) совместно с проектной организацией, которые выполняют детальное обследование дома и дают оценку технического состояния конструкций и инженерных коммуникаций.

До начала проектных работ проводят собрание жильцов

Перед тем как начать разработку проектно-сметной документации капремонта дома, ЖЭУ проводит собрание жильцов, на котором разъясняет сроки, последовательность и виды работ. О дате и месте собрания ЖЭУ оповещает объявлением, которое развешивается на досках у подъезда жилого дома. Проведение собрания оформляется протоколом.

Какой вопрос остался без ответа

«Кур'ер» также спросил, почему в домах, построенных позже, капитальный ремонт проводится раньше, в то время как более старые дома находятся в худшем состоянии. К примеру, в 11-м городке уже провели капремонт домов по ул. Социалистическая, 174 (год постройки — 1985), Социалистическая, 116 (год постройки — 1984). Сейчас ремонтируют дом № 168 по ул. Социалистической (год постройки — 1979). А, например, в доме № 172 по ул. Социалистической (год постройки — 1972) капитальный ремонт не проводился, хотя от жильцов поступали неоднократные жалобы на его состояние.

Из ответа ЖКХ непонятно, почему так происходит. Ответственные лица просто предложили посмотреть перспективный план ремонта.

На сайте Слуцкого райисполкома в феврале этого года был опубликован «Перечень очерёдности выполнения работ по капитальному и текущему ремонту жилищно-коммунальных объектов в Слуцке в 2021 году». Дом № 172 по ул. Социалистической в нём значится под номером 44, сроки проведения ремонта там не обозначены. А всего в этот перечень на 2021 год внесено 49 домов. К примеру, дом № 168 по ул. Социалистической, где сейчас идёт ремонт, в этом перечне под № 6.

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