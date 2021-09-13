«Всех любил, всех звал в гости». Ушёл из жизни Фёдор Яковлевич Бойко, который построил половину Слуцка

Фёдор Яковлевич Бойко, почётный строитель БССР, родился в деревне Гольчичи Слуцкого района. По его словам, дата рождения — 7 августа 1941 года (но в свидетельстве о рождении стоит 2 мая 1942 года).

Детство и учёба

Отец Фёдора Яковлевича погиб на фронте, куда его призвали уже после освобождения Случчины. Фёдор уже с 4-х лет помогал матери: пас свиней. А с семи — косил ржище. Окончил начальную школу в Гольчичах, а в среднюю ходил в Кальчицы, за 4 км от дома. В детстве ему приходилось и ремонтировать дом, и перекладывать печь.

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Окончил 10 классов, а затем — Минский архитектурно-строительный техникум. После заочно учился в Белорусском политехническом институте.

Практику от техникума Фёдор Бойко проходил на новостройках Минска. Он участвовал в строительстве первого в столице крупнопанельного дома в районе Партизанского проспекта.

Карьера в Слуцке

В 1961 году Фёдора Бойко распределили в Солигорск на инженерную должность. Но из-за болезни матери он попросил, чтобы его перевели в Слуцк. Сначала трудился рабочим-монтажником в СУ-15 (с 1968 года — ПМК-80, а позже ПМК-223). Потом стал мастером и возводил первый панельный дом в Слуцке.

Участвовал в строительстве множества слуцких зданий и сооружений, таких как ресторан «Заря», центральная почта, библиотека, бассейн, кинотеатр «Центральный» (сейчас — Молодёжный центр), входная арка в парк, монумент «Родина-мать» и общежитие за ним, автовокзал, родильный дом, практически всё жильё в центральной части города, мебельная фабрика, химчистка, сахарорафинадный комбинат, ССК, пивзавод, комбинат хлебопродуктов. Работал на прокладке в городе канализационной системы. В период с августа 1965 по май 1973 года Фёдор Яковлевич работал прорабом, а затем — старшим прорабом. С мая 1973 года был назначен на должность главного инженера предприятия.

В 1982—1999 годах Фёдор Бойко был начальником ПМК-223 и «Минскоблсельстроя», а в 2004—2007 годах — Слуцкого отдела инспекции департамента государственного строительного надзора по Минской области.

Награды

Бронзовая медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» в 1973 и 1982 годы.

«За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» в 1973 и 1982 годы. Медаль «За трудовую доблесть» и медаль «Ветеран труда» в 1986 году.

Почётное звание «Заслуженный строитель БССР» в 1990 году.

Звание «Почётный гражданин Слуцкого района» в 2016 году.

А также множество почётных грамот и благодарностей.

Каким был Фёдор Яковлевич

«Отец был очень внимательным к людям, всех любил, всех звал в гости, — рассказывает про отца Дмитрий Фёдорович Бойко. — Он очень гостеприимный был. Всю жизнь к нему шли и рабочий, и начальник, и крановщик, и водитель. Он никогда не делал различий между ними. У него был добрый характер. Строгий, но добрый, человечный. Ответственный.

Был очень хорошим отцом. Не то чтобы носил меня на руках. Наоборот, к дочери относился как к девочке, а нас, сыновей, воспитывал так, чтобы мы могли сами по жизни идти. Был в стороне и со стороны смотрел, чтобы я сам прорывался в этой жизни. А если надо было, помогал, конечно, всегда».

«Его всегда выделяло среди других умение учиться и быстро воспринимать новшества, склонность к нестандартным и оригинальным решениям. Без сомнения, крепкий хозяйственник и хороший организатор. Но главное, что он человек слова и дела. Если что-то пообещал, то это обязательно будет выполнено», — говорил о Фёдоре Бойко его товарищ по техникуму Николай Ашейчик, тоже заслуженный строитель БССР.

«Очень печально терять таких легендарных людей! Хочется выразить слова соболезнования родным и близким ему людям. Народ помнит его труд. Мы благодарны за его вклад в строительство и реконструкцию нашего города. Земля пухом…» — пишет случчанка Надежда Ахрарова.

Фёдор Яковлевич умер 8 сентября 2021 года. Похоронен на кладбище в Гольчичах.



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