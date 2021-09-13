В Минске поймали банду глухонемых. Они похищали людей, избивали их и заставляли продавать сувениры

Трое глухонемых белорусов похищали мужчин с нарушением слуха, требовали у них деньги, избивали и заставляли торговать сувенирами. Двое подозреваемых задержаны, один — в розыске. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

28 января этого года трое глухонемых мужчин на одной из АЗС похитили другого мужчину с нарушением слуха. Его отвезли в гараж в Минске, где требовали отдать им деньги, угрожали насилием, потом заставили его торговать сувенирами, а часть выручки забирали себе. Для устрашения мужчину избили.

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В ночь с 30 на 31 января эти же мужчины похитили ещё одного человека.

«Они преследовали автомобиль такси, в котором ехал мужчина с нарушением слуха. После остановки машины на улице Масюковщина в Минске они с применением насилия затолкали его в салон своего автомобиля. Перевезли его в тот же гараж, где держали в подвале, избивали и требовали деньги. Осмотрев карманы потерпевшего, забрали его вещи, в том числе и мобильный телефон», — рассказали в прокуратуре. Этого мужчину они также заставили продавать сувениры.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой» и «Вымогательство». Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое минчан, которым 27 и 30 лет, сейчас находятся под стражей. Ещё один участник группы — в розыске. Дело направлено в суд.