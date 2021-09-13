В предстоящие семь дней есть что отметить — День шарлоток, например, или День библиотек. Впервые в нашей стране будет отмечаться День народного единства.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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13 сентября — День шарлоток и осенних пирогов. Самый древний вариант лакомства представляет собой запечённый пирог из размоченных в яичной смеси сухарей, прослоенных яблоками. А наиболее простой способ приготовления шарлотки - залить смесью взбитых с сахаром яиц нарезанные свежие яблоки и запечь в духовке.

13 сентября 1958 года родился Анатолий Караневич — заслуженный тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики Республики Беларусь, тренер по лёгкой атлетике Слуцкой СДЮШОР. Он также первый тренер Анастасии Мирончик-Ивановой.

14 сентября — День слушания шорохов. Этот день особенный, в который каждому полагается отвлечься от суеты и шума и насладиться естественной красотой обыденных вещей. Обязательно выделите хотя бы полчаса для себя и отправьтесь в ближайший парк, чтобы посидеть на скамейке и насладиться шуршанием осенних листьев.

15 сентября — День библиотек Республики Беларусь. Появился в стране в 2001 году по указу президента. Дата праздника выбрана в честь дня основания Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны.

16 сентября 2007-го в Слуцке на улице Копыльской открыли мемориальный знак жертвам Слуцкого гетто, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По словам Леонида Левина, автора памятника, известного архитектора, он стремился создать образ замкнутого пространства, куда были согнаны тысячи людей, оказавшихся в безвыходном положении.

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя. В 2021 году дату отмечают 27-й раз. Открытие озонового слоя произошло в 1912 году, а об озоновых «дырах» заговорили только к 1973−1975 годам. В конце 20 века учёные определили его уменьшение над Антарктидой практически наполовину. Принимаются решения о сокращении и сворачивании производств, которые приводят к разрушению озона в атмосфере.

17 сентября — День народного единства в Республике Беларусь. Учреждая новый праздник, Александр Лукашенко при выборе даты сослался на события сентября 1939 года. В этот день советские войска вошли на территорию Западной Беларуси, которая в тот момент была в составе Польши. Ранее разделение территории Беларуси произошло в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Современная Беларусь существует сейчас в границах, установленных в 1939 году.

19 сентября 1991-го — с этого дня Белорусская Советская Социалистическая Республика стала называться Республикой Беларусь.

19 сентября — Международный пиратский день. Дату справляют все, кто любит пиратов, веселье, задор и смех. Любопытно, что всем известная «чёрная метка» является выдуманным предметом, а пираты почти никогда не закапывали клады по причине короткой жизни их владельца. Серьга в ухе пирата давалась за значительный опыт. Она говорила о том, что её владелец пересекал экватор или обходил мыс Горн.