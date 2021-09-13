«За месяц в одном районе стало в 5 раз больше случаев». Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Беларуси

Анжелика Миронкова, главврач ЦРБ Ушачского района, рассказала изданию «Патрыёт», что сейчас в районе в пять раз больше пациентов с коронавирусом, чем было месяц назад. В других районах Беларуси тоже уже отмечают рост заболевших или активно к нему готовятся.

По словам Миронковой, в августе в Ушачском районе было около десяти пациентов с COVID-19, а сейчас их почти в пять раз больше.

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— Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, когда многие пациенты с коронавирусом нуждаются в госпитализации, мы решили не направлять их в специализированные медицинские учреждения Полоцка, Новополоцка, а лечить на месте. 3 сентября для этой цели в больнице было произведено необходимое перепрофилирование коечного фонда. Мест в инфекционном отделении пока достаточно. В случае необходимости «реформируем» и часть терапевтического, — сказала главврач.

По словам Виктора Михаловского, начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома, в Брестской области в больницах пяти городов (Брест, Барановичи, Пинск, Ивацевичи и Столин) реконструируют системы подачи кислорода. Сейчас задействованы примерно треть аппаратов ИВЛ, которые выделены под ковид. В Брестской области больных с коронавирусом начинают принимать больницы в Столине, Лунинце и Кобрине, хотя раньше в этом были задействованы только больницы Бреста, Барановичей и Пинска.

О вспышке коронавируса также стало известно недавно в Рогачёве. Сейчас в больницу госпитализированы 65 человек с ковидом, а всего в Рогачёвской ЦРБ для лечения таких пациентов перепрофилировано 85 койко-мест.

Минздрав сообщил, что всего за последние сутки в Беларуси выявили 1907 пациентов с COVID-19.