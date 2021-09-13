«Не отражает официальную государственную позицию». Власти отреагировали на карикатуру в «Мінскай праўдзе»

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей, отреагировал на публикацию в газете «Мінская праўда», в которой была карикатура на католических священников. Об этом сообщает сайт catholicnews.by.

В письме на имя епископа Олега Буткевича, председателя Конференции католических епископов Беларуси, говорится, что публикация не отражает официальную позицию государства по отношению к Римско-католической церкви в Беларуси. По словам Александра Румака, материалы, опубликованные в газете «Минская правда» от 7 сентября 2021 года № 68, не способствуют поддержанию межконфессионального мира и согласия в стране, а отождествление автором личной оценки деятельности отдельных католических священников со всей Римско-католической церковью в Беларуси недопустимо.

Реклама

Также Румак сообщил, что Министерство информации письменно проинформировало «Мінскую праўду» о недопустимости подобных публикаций.