Беларусь планирует закупить у России вооружения на миллиард долларов

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $ 1 млрд, пишет БЕЛТА.

По словам Лукашенко, на переговорах в Кремле было уделено много внимания вопросам обороны и безопасности. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.

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«Мы ведём переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания», — сказал он на военных учениях «Запад-2021».

Александр Лукашенко выразил благодарность российскому руководству и военным, ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

«Это около десятка самолётов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолётов, Тор-М2. Большие объёмы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьёзно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», — подчеркнул Лукашенко.