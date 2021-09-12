По просьбам наших читателей, в том числе подписчиков газеты, «Кур'ер» публикует памятку с телефонами отделений Слуцкой ЦРБ.

Телефонный код Слуцка для иногородних звонков — 801 795.

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Приёмное отделение

Заведующий: 7 15 39

Старшая медсестра: 7 15 38

Лаборатория: 7 16 21

Дежурный врач: 7 15 39

Пост: 7 15 08

Травматологическое отделение

Заведующий: 7 15 90

Старшая медсестра: 7 15 91

Ординаторская: 7 15 92

Пост № 1: 7 16 13

Пост № 2: 7 16 18

Хирургическое отделение

Заведующий: 7 15 09

Старшая медсестра: 7 15 96

Ординаторская: 7 15 97

Пост № 1: 7 16 15

Пост № 2: 7 16 17

Отделение гнойной хирургии

Заведующий: 7 16 00

Старшая медсестра: 7 16 02

Пост: 7 16 20

Урологическое отделение

Заведующий: 7 15 10

Старшая медсестра: 7 15 99

Пост: 7 16 14

Ординаторская: 7 16 03

Отделение реанимации

Заведующий: 7 16 33

Ординаторская 1-й этаж: 7 16 32

Ординаторская 2-й этаж: 7 16 31

Пост: 7 16 30

Офтальмологическое отделение

Заведующий: 7 16 04

Старшая медсестра: 7 16 05

Пост медсестры: 7 16 16

ЛОР-отделение

Заведующий: 7 16 06

Старшая медсестра: 7 16 07

Пост медсестры: 7 16 19

Неврологическое отделение

Заведующий: 7 15 49

Старшая медсестра: 7 15 48

Врачи-неврологи: 7 15 46

Пост № 1: 7 15 58

Пост № 2: 7 15 61

Кардиологическое отделение

Заведующий: 7 15 57

Старшая медсестра: 7 15 56

Ординаторская: 7 15 54

Пост медсестры: 7 15 60, 7 15 63

Пульмонологическое отделение

Заведующий: 7 15 53

Старшая медсестра: 7 15 52

Ординаторская: 7 15 50

Гастроэнтероло­гическое отделение

Заведующий: 7 15 68

Старшая медсестра: 7 15 69

Пост медсестры: 7 15 77

Педиатрическое отделение № 1

Заведующий: 7 15 87

Старшая медсестра: 7 15 76

Ординаторская: 7 15 78

Пост № 1: 7 15 73

Пост № 2: 7 15 70

Педиатрическое отделение № 2

Заведующий: 7 16 94

Старшая медсестра: 7 16 93

Пост: 7 16 93

Инфекционное отделение

Заведующий: 7 16 97

Старшая медсестра: 7 16 96

Отделение гемодиализа

Заведующий: 7 16 90

Старшая медсестра: 7 16 91

Пост: 7 16 92

Отделение реабилитации

Заведующий: 7 16 84

Старшая медсестра: 7 16 83

Кабинеты электро­светолечения: 7 16 86

Кабинет массажа: 7 16 85

Гинекологическое отделение

Заведующий: 7 15 84

Старшая медсестра: 7 15 75

Пост: 7 15 67

Женская консультация

Заведующий: 7 15 82

Старшая акушерка: 7 15 81

Регистратура: 5 83 29

Родильный дом