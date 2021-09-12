По просьбам наших читателей, в том числе подписчиков газеты, «Кур'ер» публикует памятку с телефонами отделений Слуцкой ЦРБ.
Телефонный код Слуцка для иногородних звонков — 801 795.
Приёмное отделение
- Заведующий: 7 15 39
- Старшая медсестра: 7 15 38
- Лаборатория: 7 16 21
- Дежурный врач: 7 15 39
- Пост: 7 15 08
Травматологическое отделение
- Заведующий: 7 15 90
- Старшая медсестра: 7 15 91
- Ординаторская: 7 15 92
- Пост № 1: 7 16 13
- Пост № 2: 7 16 18
Хирургическое отделение
- Заведующий: 7 15 09
- Старшая медсестра: 7 15 96
- Ординаторская: 7 15 97
- Пост № 1: 7 16 15
- Пост № 2: 7 16 17
Отделение гнойной хирургии
- Заведующий: 7 16 00
- Старшая медсестра: 7 16 02
- Пост: 7 16 20
Урологическое отделение
- Заведующий: 7 15 10
- Старшая медсестра: 7 15 99
- Пост: 7 16 14
- Ординаторская: 7 16 03
Отделение реанимации
- Заведующий: 7 16 33
- Ординаторская 1-й этаж: 7 16 32
- Ординаторская 2-й этаж: 7 16 31
- Пост: 7 16 30
Офтальмологическое отделение
- Заведующий: 7 16 04
- Старшая медсестра: 7 16 05
- Пост медсестры: 7 16 16
ЛОР-отделение
- Заведующий: 7 16 06
- Старшая медсестра: 7 16 07
- Пост медсестры: 7 16 19
Неврологическое отделение
- Заведующий: 7 15 49
- Старшая медсестра: 7 15 48
- Врачи-неврологи: 7 15 46
- Пост № 1: 7 15 58
- Пост № 2: 7 15 61
Кардиологическое отделение
- Заведующий: 7 15 57
- Старшая медсестра: 7 15 56
- Ординаторская: 7 15 54
- Пост медсестры: 7 15 60, 7 15 63
Пульмонологическое отделение
- Заведующий: 7 15 53
- Старшая медсестра: 7 15 52
- Ординаторская: 7 15 50
Гастроэнтерологическое отделение
- Заведующий: 7 15 68
- Старшая медсестра: 7 15 69
- Пост медсестры: 7 15 77
Педиатрическое отделение № 1
- Заведующий: 7 15 87
- Старшая медсестра: 7 15 76
- Ординаторская: 7 15 78
- Пост № 1: 7 15 73
- Пост № 2: 7 15 70
Педиатрическое отделение № 2
- Заведующий: 7 16 94
- Старшая медсестра: 7 16 93
- Пост: 7 16 93
Инфекционное отделение
- Заведующий: 7 16 97
- Старшая медсестра: 7 16 96
Отделение гемодиализа
- Заведующий: 7 16 90
- Старшая медсестра: 7 16 91
- Пост: 7 16 92
Отделение реабилитации
- Заведующий: 7 16 84
- Старшая медсестра: 7 16 83
- Кабинеты электросветолечения: 7 16 86
- Кабинет массажа: 7 16 85
Гинекологическое отделение
- Заведующий: 7 15 84
- Старшая медсестра: 7 15 75
- Пост: 7 15 67
Женская консультация
- Заведующий: 7 15 82
- Старшая акушерка: 7 15 81
- Регистратура: 5 83 29
Родильный дом
- Приёмный покой: 2 37 47
- Пост обсервации (1-й этаж): 2 28 85
- Отделение новорождённых (2-й этаж): 2 57 36
- Пост патологии беременности (3-й этаж): 3 84 69.