По просьбам наших читателей, в том числе подписчиков газеты, «Кур'ер» публикует памятку с телефонами отделений Слуцкой ЦРБ.

Телефонный код Слуцка для иногородних звонков — 801 795.

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Приёмное отделение

  • Заведующий: 7 15 39
  • Старшая медсестра: 7 15 38
  • Лаборатория: 7 16 21
  • Дежурный врач: 7 15 39
  • Пост: 7 15 08

Травматологическое отделение

  • Заведующий: 7 15 90
  • Старшая медсестра: 7 15 91
  • Ординаторская: 7 15 92
  • Пост № 1: 7 16 13
  • Пост № 2: 7 16 18

Хирургическое отделение

  • Заведующий: 7 15 09
  • Старшая медсестра: 7 15 96
  • Ординаторская: 7 15 97
  • Пост № 1: 7 16 15
  • Пост № 2: 7 16 17

Отделение гнойной хирургии
  • Заведующий: 7 16 00
  • Старшая медсестра: 7 16 02
  • Пост: 7 16 20

Урологическое отделение

  • Заведующий: 7 15 10
  • Старшая медсестра: 7 15 99
  • Пост: 7 16 14
  • Ординаторская: 7 16 03

Отделение реанимации

  • Заведующий: 7 16 33
  • Ординаторская 1-й этаж: 7 16 32
  • Ординаторская 2-й этаж: 7 16 31
  • Пост: 7 16 30

Офтальмологическое отделение

  • Заведующий: 7 16 04
  • Старшая медсестра: 7 16 05
  • Пост медсестры: 7 16 16

ЛОР-отделение
  • Заведующий: 7 16 06
  • Старшая медсестра: 7 16 07
  • Пост медсестры: 7 16 19

Неврологическое отделение

  • Заведующий: 7 15 49
  • Старшая медсестра: 7 15 48
  • Врачи-неврологи: 7 15 46
  • Пост № 1: 7 15 58
  • Пост № 2: 7 15 61

Кардиологическое отделение

  • Заведующий: 7 15 57
  • Старшая медсестра: 7 15 56
  • Ординаторская: 7 15 54
  • Пост медсестры: 7 15 60, 7 15 63

Пульмонологическое отделение

  • Заведующий: 7 15 53
  • Старшая медсестра: 7 15 52
  • Ординаторская: 7 15 50

Гастроэнтероло­гическое отделение

  • Заведующий: 7 15 68
  • Старшая медсестра: 7 15 69
  • Пост медсестры: 7 15 77

Педиатрическое отделение № 1

  • Заведующий: 7 15 87
  • Старшая медсестра: 7 15 76
  • Ординаторская: 7 15 78
  • Пост № 1: 7 15 73
  • Пост № 2: 7 15 70

Педиатрическое отделение № 2

  • Заведующий: 7 16 94
  • Старшая медсестра: 7 16 93
  • Пост: 7 16 93

Инфекционное отделение

  • Заведующий: 7 16 97
  • Старшая медсестра: 7 16 96

Отделение гемодиализа

  • Заведующий: 7 16 90
  • Старшая медсестра: 7 16 91
  • Пост: 7 16 92

Отделение реабилитации

  • Заведующий: 7 16 84
  • Старшая медсестра: 7 16 83
  • Кабинеты электро­светолечения: 7 16 86
  • Кабинет массажа: 7 16 85

Гинекологическое отделение

  • Заведующий: 7 15 84
  • Старшая медсестра: 7 15 75
  • Пост: 7 15 67

Женская консультация

  • Заведующий: 7 15 82
  • Старшая акушерка: 7 15 81
  • Регистратура: 5 83 29

Родильный дом

  • Приёмный покой: 2 37 47
  • Пост обсервации (1-й этаж): 2 28 85
  • Отделение новорождённых (2-й этаж): 2 57 36
  • Пост патологии беременности (3-й этаж): 3 84 69.