Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка

Отдел писем
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Посмотрите несколько фотографий из дембельского альбома случчанина Анатолия, который служил в танковых войсках в начале 70-х годов прошлого века.

Сам альбом не сохранился. В те годы дембеля к окончанию 2-летней службы оформляли альбомы с фото, как произведения искусства. Фото из этого альбома размером больше, чем лист А4, были на специальном чёрном картоне. Каждая страница альбома была переложена листом кальки, чтобы фотографии не клеились друг к другу.

Если на лист вмещалось несколько фото, то это оформлялось композиционно правильно. На полях альбома также были рисунки с советской символикой, танками и другими армейскими атрибутами. На некоторых листах даже не рисунки, а сложные аппликации.

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В целом вместе с обложкой альбом выглядел словно фолиант.

Напомним, что 12 сентября сотни случчан, проходившие ранее службу в танковых войсках, празднуют День танкиста. В целом Слуцк можно назвать «танковым городом», так как при СССР более 50-ти лет здесь базировалась 29-я танковая дивизия.

Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
Танк Т-62 во время полевого выезда
В тему: «Байки» из жизни. Случчане, служившие в танковых войсках в нашем городе, рассказали, что бывало на службе
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
Танковая рота на марше
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
Портреты советских солдат из альбома. Тогда изготовление фотографий было долгим процессом, требующим специальных знаний, навыков и фотолаборатории. Не считая наличия фотоаппарата и плёнки 🙂
В воинских частях фотографии для альбомов делались тысячами в импровизированных фотолабораториях или лабораториях при воинских частях
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
Солдаты на полигоне (директриссе) в Чехословакии
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
На полигоне
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
Экипаж танка после пристрелки орудия. После стрельбы солдатам часами приходилась чистить орудие и обслуживать другие механизмы танка. Это тоже часть службы
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
Дозороные на деревьях в лесу. И традиционные фото с танковыми снарядами
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
На фото слева дембель отправляется домой. Справа — члены танкового экипажа во время полигонных занятий
Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка
На фото сверху: бойцы курса офицеров запаса. случчанин — крайний слева вверху. В СССР была разветвлённая система подготовки офицеров запаса. Случчан часто призывали на сборы, где они проходили обучение и получали очередное воинское звание. Таким образом, солдат-срочник, закончивший службу, например, сержантом, в течение своей гражданской жизни мог получать звания лейтенанта. капитана, майора запаса, отрабатывая навыки управления не только танком и экипажем, но и танковыми соединениями. На фото снизу — офицеры запаса на службе. В центре случчанин Анатолий.