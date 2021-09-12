Дембельский альбом советского танкиста. Фотографии от жителя Слуцка

Посмотрите несколько фотографий из дембельского альбома случчанина Анатолия, который служил в танковых войсках в начале 70-х годов прошлого века.

Сам альбом не сохранился. В те годы дембеля к окончанию 2-летней службы оформляли альбомы с фото, как произведения искусства. Фото из этого альбома размером больше, чем лист А4, были на специальном чёрном картоне. Каждая страница альбома была переложена листом кальки, чтобы фотографии не клеились друг к другу.

Если на лист вмещалось несколько фото, то это оформлялось композиционно правильно. На полях альбома также были рисунки с советской символикой, танками и другими армейскими атрибутами. На некоторых листах даже не рисунки, а сложные аппликации.

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В целом вместе с обложкой альбом выглядел словно фолиант.

Напомним, что 12 сентября сотни случчан, проходившие ранее службу в танковых войсках, празднуют День танкиста. В целом Слуцк можно назвать «танковым городом», так как при СССР более 50-ти лет здесь базировалась 29-я танковая дивизия. В тему: «Байки» из жизни. Случчане, служившие в танковых войсках в нашем городе, рассказали, что бывало на службе