«Криминалист на службе должен быть хладнокровным». Стародорожский Шерлок Холмс рассказал о тонкостях своей работы

Профессия эксперта-криминалиста ассоциируется с легендарным Шерлоком Холмсом. Особое внимание судебные эксперты уделяют деталям — без них картина преступления не сложится. Пустая бутылка, окурок, нечёткий отпечаток обуви… О тонкостях этой работы рассказал Алексей Денисевич, старший эксперт сектора криминалистических экспертиз по Стародорожскому району Слуцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

На счету Алексея — десятки, а то и сотни раскрытых дел. Опытный специалист не пропустит ни одну деталь — профессия обязывает.

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— В вашей профессии много интересного. Расскажите о ней подробнее. Как проходят трудовые будни?

— Работа судебного эксперта делится на два вида: кабинетную (выполнение экспертиз) и выездную (дежурства), — рассказывает Алексей Денисевич. — Если в районе совершается преступление, то при поступлении сигнала в дежурную часть вместе со следственной группой выезжаем и мы. В ходе осмотра места происшествия мы выявляем и собираем улики, оцениваем предварительные данные и производим фотосъёмку.

Помощник в этом деле — экспертно-криминалистический чемодан, который снабжён всеми необходимыми средствами фиксации, обнаружения, изъятия следовой информации для дальнейшего использования в расследовании и раскрытии преступлений.

В нём лежит всё самое необходимое: технические средства и расходные материалы для обнаружения и изъятия следов биологического происхождения (фрагментов кожи, капель крови, слюны и т. д. ). В нашем распоряжении есть много вещей для сбора информации: лупа, дактилоскопический порошок, кисти, линейки, номерки для маркировки объектов, различные канцелярские принадлежности, разного рода упаковка, в том числе для запаховых следов. И это лишь малая часть того, что хранится в кейсе.

— Что значит запаховые следы? Разве можно изъять то, что не видно?

— Ещё как! По запаховому следу, например, можно узнать, кто на каком сиденье находился в автомашине и кто был пьян.

— Это как?

— С помощью одорологической экспертизы. Существует метод аппликации: к предмету (в данном случае — к сиденью авто) прикладывается кусочек фланели, который вбирает запах, затем на него кладут фольгу и пресс. Далее ткань закупоривается в стеклянную банку и отправляется в другой город на экспертизу, где с ней уже работают специально обученные четвероногие специалисты. Основываясь на принципе совпадения, собаки выбирают среди нескольких вариантов такой же запах человека, как и заданный для поиска: должны совпасть запахи крови подозреваемого и улики, найденной на месте преступления. Электронных аналогов собачьему нюху до сих пор не существует. Кстати, образец запаха может храниться до 5 лет.

— А у отпечатков пальцев долгий век?

— Всё зависит от среды, где они остались. Обычно несколько лет. В тысячах рисунков необходимо отыскать именно тот след, который укажет на преступника.

Мы можем сразу же с места происшествия отправить фото «пальчиков» в дактилоскопическую базу. Для этого у нас есть специальные мобильные телефоны. Криминалист сканирует полученные следы и при помощи автоматизированной дактилоскопической системы сверяет их с базой дактилоскопических карт. Но не надо думать, что далее всё за эксперта сделает компьютер. Он может выдать и сто, и тысячу схожих вариантов. А мы должны найти единственный верный.

— Расскажите про один из последних случаев, когда благодаря вашей работе удалось установить злоумышленника.

— Кто-то поцарапал потерпевшему машину. Подозреваемый на примете у милиционеров был, вот только отсутствовала доказательная база. У мужчины изъяли ключи, которыми предположительно было повреждено транспортное средство, и отдали на экспертизу. Я проделывал с ними сотни манипуляций, но в итоге получил стопроцентное совпадение царапин, сделанных в лаборатории, и тех, что остались на повреждённом авто. Доказать вину удалось.

— Сколько длится процесс осмотра места происшествия?

— Всё зависит от состава преступления. Однажды осмотр места убийства в Щитковичах занял 15 часов.

— Наверное, самое неприятное в вашей профессии — осматривать тела погибших.

— Это обычная работа. Криминалист на службе должен быть хладнокровным. Со временем привыкаешь и к убийствам. Стараюсь абстрагироваться от различных проблем и тяжёлых ситуаций. Единственное, к чему никогда не привыкну, — к осмотру тел погибших детей.

— Криминалист должен быть психологом, химиком, ювелиром, в общем, на все руки мастер. Окупаются ли ваши старания?

— Криминалист — это фанат. Часто, чтобы добраться до истины, трудимся допоздна, по-другому никак: либо весь выкладываешься и работаешь на результат, либо преступник уйдёт от ответственности, чего мы позволить не можем…