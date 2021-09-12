Происшествия на выходных: пьяный мужчина на такси въехал в дом, проломив стену

В Гродненском районе насмерть сбили пешехода

Ночью с 10 на 11 сентября на дороге в Гродненском районе 34-летняя женщина на микроавтобусе «Фольксваген» сбила 55-летнего пешехода.

Он переходил проезжую часть и был без фликеров. ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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В Брестской области в ДТП погиб водитель

В субботу около 11 утра на дороге «Высокое — Слоним» 32-летний минчанин на «Мерседес Бенц Спринтер», предположительно, уснул за рулём. Он столкнулся с попутным «ВАЗом», и 63-летний водитель «ВАЗа» погиб. УВД Брестского облисполкома

В Зельве погиб мотоциклист

Поздно вечером 11 сентября в г/п Зельва Гродненской области 31-летний мотоциклист на «Ямахе» неправильно выбрал скорость, наехал на бордюр и опрокинулся. Он был в мотошлеме, но от полученных травм умер на месте. Прав на управление мотоциклом у него не было. ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Бресте пьяный на такси въехал в стену дома

На пожарах погибли люди

Ночью 12 сентября в городе Белыничи Могилёвской области загорелся жилой дом. Соседи до приезда пожарных спасли хозяина-пенсионера и его гостью, которая с ожогами госпитализирована. На пожаре обнаружена погибшей неизвестная. Её личность и причины пожара устанавливаются.

Той же ночью горел дом в деревне Коммуна Любанского района. Обнаружен погибшим хозяин 1955 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются. МЧС

В лесу заблудились грибники, их нашли

В Калинковичском районе в 13.00 женщина 1970 года рождения поехала в лес за грибами на велосипеде и заблудилась . Вечером её стали искать спасатели, лесники и милиция. Сотрудники МЧС нашли женщину под деревом. В медицинской помощи она не нуждалась.

. Вечером её стали искать спасатели, лесники и милиция. Сотрудники МЧС нашли женщину под деревом. В медицинской помощи она не нуждалась. Около полудня в субботу житель Борисовского района пошёл в лес за грибами и заблудился. Вечером его мать вызвала спасателей. Они смогли связаться с пропавшим по телефону, а при поисках использовали автомобили с громкоговорящими устройствами. Мужчина услышал сигналы и вышел на них из леса. МЧС

Под Киевом нашли мёртвым судью, который вёл дело об убийстве Павла Шеремета

В воскресенье около 3.20 утра 29-летний пьяный мужчина на «Крайслере» с наклейками такси врезался в жилой дом. Пострадавших нет, повреждены «Крайслер» и дом.

В селе Погребы Киевской области нашли мёртвым судью Виталия Писанца, который вел судебный процесс по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета. Открыто уголовное производство. Новая Газета

Под Иркутском упал самолёт с людьми

В воскресенье, 12 сентября, в Иркутской области упал с низкой высоты и разрушился самолёт, летевший из Иркутстка с 16-ю людьми на борту. Несколько человек после падения успели выбраться из салона. Все выжили, но один находится в тяжёлом состоянии. Медуза