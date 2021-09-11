«Все отходы - в дело!» Как под Слуцком отец с 12-летним сыном преображают участок возле дома

Андрей Верёвка живёт в деревне Волошево Слуцкого района. По профессии он маляр, а в свободное время мастерит поделки из дерева и вместе с 12-летним сыном благоустраивает участок возле своего дома. Мужчина рассказал «Кур'еру», как начал заниматься поделками из дерева, и показал, что из этого получилось.

С чего всё началось

«Я работаю на предприятии «Беларуськалий» на строительном участке. Раньше занимался ремонтами по внутренней отделке помещений, а с деревом столкнулся лет пять назад, — рассказал Андрей. — Всё началось со строительства бани на приусадебном участке.

Реклама

Я нашёл в интернете проект, купил и стал строить. Но в процессе включил своё воображение и фантазию и совместил баню и беседку. Сейчас баня выглядит совсем не так, как у производителя.

После строительства остались обрезки пиломатериала, и я решил украсить двор, поскольку жалко топить печь хорошим деревом. Идеи брал из интернета, но модернизировал их под свои способности и возможности.

Творчество из отходов

Первой решил построить мельницу. Она получилась не слишком внушительной, её высота 1,2 метра. На лопасти материал докупался. Всё обработал пропиткой. Применял и природные материалы из леса. Например, из сосновых веток получился оригинальный заборчик.

Также из отходов сделал будку для нашей собаки. Все говорят, что уютно получилось. А ещё кормушки для птиц. Для них у меня заготовлены шаблоны. Так что, если кто-то попросит, например, в школу, я легко могу их изготовить по готовым трафаретам. Мне не жалко, если ребёнок отнесёт в школу готовые кормушки.

Коллега попросил недавно сделать необычный уличный домик для трёх кошек. Займусь этим ближе к зиме. Сейчас делаю устройство для барбекю из кирпича.

Сын — первый помощник

Моему сыну 12 лет, он мой первый помощник, навыки перенимает. Я стараюсь давать ему простые и безопасные для ребёнка его возраста инструменты. Важно, чтобы он их почувствовал и не боялся ими работать.

Сын уже умеет пользоваться не только молотком, отвёрткой, но и шлифовальной машинкой. Он сам полировал стол, который мы построили.

Как реагируют окружающие

Соседи интересуются моими работами. Жена и мать восхищаются, поддерживают мои затеи. Я всё делаю с удовольствием, нравится, чтобы вокруг было красиво и уютно.

В нашу деревню приезжали журналисты и снимали сюжет про Волошево, в кото­рый попал фрагмент о моём дворе с поделками.

На самом деле это работа творческая, а когда видишь результат, то испытываешь необыкновенное удовольствие. Сейчас у меня в пла­нах дальнейшее совершенствование своей усадьбы, а ещё хо­чу построить собственную мастерскую для работы".