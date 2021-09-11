В субботу, 11 сентября, в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против брестского «Динамо». Матч закончился ничейным результатом — 0:0. Игра прошла на стадионе ОСК «Брестский» (Брест).

В сыгранном матче забитых голов не было. Одним из опасных моментов был эпизод на 32-ой минуте, где полузащитник случчан Дмитрий Сасин попал в штангу ворот. После финального свистка на табло так и остались гореть стартовые нули.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на 13-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома, наш клуб сыграет с «Гомелем». Следите за анонсом!