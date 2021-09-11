«Наша деревня была как одна большая семья». Семья Плешко из Санкт-Петербурга поделилась воспоминаниями о жизни в Пруссах, что в 20 км от Слуцка

В очередную поездку «Кур`ер» заехал в солигорские Пруссы, которые находятся в 20 км от Слуцка. Там мы познакомились с семьёй Плешко из Санкт-Петербурга. Константин и его сестра Нелла родились в этой деревне, а сейчас приезжают сюда раз в несколько лет, чтобы навести порядок на могилах родных. Вместе с ними была и жена Константина — Лидия. Она коренная ленинградка, которая всей душой любит родину мужа.

Семья Плешко поделилась с корреспондентом «Кур`ера» воспоминаниями о любимой деревне.

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Воспоминания Константина

«До войны наш отец был председателем сельского совета в Копацевичах на границе Западной Беларуси. Он погиб на военных сборах, будучи политруком, в самом начале войны. На 6-й или 9-й день… — рассказал Константин. — А немцы сожгли деревню. Семья осталась без дома: беременная мной мама и пятеро детей. Старшему ребёнку было 15 лет.

Главный полицай, который до войны работал у моего отца водителем в сельсовете, приезжал к нам, доставал пистолет, наводил на детей и говорил: «Ну что, гадёныши, ещё один тут вырос? Когда тебя убить? Сейчас или потом?». Но не убивал, потому что считал нашу мамой хорошей женщиной. Я тогда ещё совсем маленький был.

В Пруссах было спокойнее. Мы построили маленькую хатку, где все и жили. Потом какое-то время в ней жил брат. Но когда он уже был без сил, ухаживать за домом стало трудно, и его продали. Сейчас в нём кто-то живёт, мы туда не заезжаем, потому что очень грустно становится. Если бы я знал, что его продадут, сам бы выкупил. Но я очень рад, что деревня до сих пор осталась.

Деревня была очень большая — 400 дворов. Прусики (село рядом) входили в состав Пруссов. Был один большой колхоз, в котором мало платили. Помню, как я пацаном в Слуцк бегал по 16 км с корзинкой в руках, чтобы яйца продать и хоть какие-то деньги получить. Потом сменилось руководство страны, во главе коммунистической партии стал Никита Хрущёв, и зарплата стала 50 копеек в день. А ещё через год — 3 рубля. И люди начали возвращаться назад, чтобы работать. Я трудился бригадиром, потому что все уезжали за 30−40 км от колхоза, чтобы сено заготавливать. А поля смотреть кому-то надо было. Позже я переехал в Санкт-Петербург. Но это другая история".

Воспоминания Лидии

«Я русская. Когда вышла замуж за Константина (тогда он был пограничником), первый раз приехала в эту деревню. В тот момент почувствовала, что я не из России, а отсюда, — поделилась Лидия. — В Пруссах жили такие люди! Такой добрый и трудолюбивый народ только в этом селе. Вы бы видели их руки: натруженные, как корни дерева…

Помню, как муж мне сказал: «Если ты понравишься моей маме, то она тебя поведёт в магазин». Чтобы до него дойти, нужно было пройти всю деревню. А ещё он меня предупредил, что здесь люди любят, когда с ними здороваются. И вот я иду и налево, и направо всем говорю: «Здравствуйте». А людей так много, как будто живой коридор. Они все спрашивали свекровь, с кем она идёт. А та с гордостью отвечала: «Это Костина жена».

Воспоминания Неллы

«Раньше, если собирались гости, на свадьбу, например, или поминки, каждый нёс с собой еду. Кто-то яичницу, кто-то оладьи, посыпанные маком, кто-то колбаски кусочек, кто-то сало… Никто не шёл с голыми руками, — рассказала Нелла. — Иногда было так, что у кого-то в семье не доилась корова. Тогда обязательно соседи приносили и молока, и творога. Вот как мы все жили.

Я, когда маленькая была, думала: «Господи, как хорошо! Как только Пасха, сразу столько еды!».

Даже уже в мирное время, когда Костя приехал с Лидией, все несли угощения. Наша деревня была как одна большая семья. Люди потом изменились, когда начали получать деньги и стали богачами…»

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