Умение оказать первую помощь пострадавшему до прибытия «неотложки» может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. «Кур'ер» подготовил памятку с алгоритмами действий в наиболее частых экстренных ситуациях.
Укус змеи
- Выдавите, насколько это возможно, яд из раны;
- промойте ранку проточной водой;
- обездвижьте поражённую конечность;
- наложите на место укуса стерильную повязку;
- отвезите пострадавшего в медучреждение для введения противоядия.
Отравление
- Первым делом нужно промыть желудок: дайте больному выпить 2−3 стакана тёплой воды, чтобы снизить концентрацию токсинов, вызовите рвоту, повторите процедуру несколько раз до чистой воды;
- дайте больному растолчённый активированный уголь — 1 таблетка
на 10 кг веса;
- до приезда скорой помощи уложите больного на бок (чтобы не захлебнулся рвотными массами).
Электротравма
- Отключите пострадавшего от источника тока (выключите рубильник, отбросьте провод палкой);
- оттащите пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания проводом земли;
- наложите сухие асептические повязки на участки электроожогов;
- дайте понюхать нашатырный спирт, предложите валидол, согрейте, дайте тёплое питьё;
- при остановке сердца проводите сердечно-лёгочную реанимацию.
Закрытый перелом
- На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное;
- если транспортировать пострадавшего нужно самостоятельно, надо наложить шину: два твёрдых предмета приложить к конечности с противоположных сторон поверх одежды и зафиксировать бинтом — в районе суставов выше и ниже места перелома;
- транспортировать пострадавшего с переломом ноги нужно в положении лёжа, ногу желательно приподнять.
Открытый перелом
- Если есть кровотечение, его надо остановить: при сильном — наложить жгут, не забывая отметить время его наложения; при незначительном — достаточно давящей повязки;
- кожу вокруг раны обработать антисептическим средством (йод, зелёнка);
- наложить шину, как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки.
Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины.
Артериальное кровотечение
Кровь имеет ярко-алый цвет и течёт пульсируя.
- Нажать большим пальцем руки на артерию выше раны;
- наложить резиновый или любой другой самодельный жгут на артерию выше раны;
- оставить записку с указанием времени наложения жгута;
- перевязать рану.
Венозное кровотечение
Кровь имеет более тёмный цвет и не пульсирует.
- Поднять повреждённую конечность вверх;
- наложить на рану давящую повязку (при сильном кровотечении выше раны наложить жгут).
- Нельзя пытаться промыть рану или удалять сгустки крови, иначе может открыться кровотечение.
Ожог кипятком или паром
- Охладить место поражения с помощью проточной воды;
- закрыть влажной повязкой;
- обеспечить покой.
- Нельзя наносить мази, кремы, масло, сметану
и т. д.; отрывать прилипшую одежду (при сильных ожогах); прокалывать пузыри; накладывать лёд, снег.
Химический ожог
- Промывать место поражения под струёй холодной воды в течение 20 минут;
- необходимо нейтрализовать химикаты: при ожоге кислотой место поражения нужно посыпать содой или промыть мыльной водой, при ожоге щёлочью поражённую область лучше промыть разбавленным уксусом;
- после нейтрализации сделать повязку стерильным бинтом или тканевой салфеткой.
- Нельзя прикасаться к области поражения, чтобы не увеличить площадь ожога; не прикладывать компрессов.