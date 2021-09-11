Это может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. Как правильно помочь пострадавшему — памятка «Кур'ера»

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Умение оказать первую помощь пострадавшему до прибытия «неотложки» может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. «Кур'ер» подготовил памятку с алгоритмами действий в наиболее частых экстренных ситуациях.

Укус змеи

  • Выдавите, насколько это возможно, яд из раны;
  • промойте ранку проточной водой;
  • обездвижьте поражённую конечность;
  • наложите на место укуса стерильную повязку;
  • отвезите пострадавшего в медучреждение для введения противоядия.

Отравление

  • Первым делом нужно промыть желудок: дайте больному выпить 2−3 стакана тёплой воды, чтобы снизить концентрацию токсинов, вызовите рвоту, повторите процедуру несколько раз до чистой воды;
  • дайте больному растолчённый активированный уголь — 1 таблетка
    на 10 кг веса;
  • до приезда скорой помощи уложите больного на бок (чтобы не захлебнулся рвотными массами).

Электротравма

  • Отключите пострадавшего от источника тока (выключите рубильник, отбросьте провод палкой);
  • оттащите пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания проводом земли;
  • наложите сухие асептические повязки на участки электроожогов;
  • дайте понюхать нашатырный спирт, предложите валидол, согрейте, дайте тёплое питьё;
  • при остановке сердца проводите сердечно-лёгочную реанимацию.

Закрытый перелом

  • На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное;
  • если транспортировать пострадавшего нужно самостоятельно, надо наложить шину: два твёрдых предмета приложить к конечности с противоположных сторон поверх одежды и зафиксировать бинтом — в районе суставов выше и ниже места перелома;
  • транспортировать пострадавшего с переломом ноги нужно в положении лёжа, ногу желательно приподнять.

Открытый перелом

  • Если есть кровотечение, его надо остановить: при сильном — наложить жгут, не забывая отметить время его наложения; при незначительном — достаточно давящей повязки;
  • кожу вокруг раны обработать антисептическим средством (йод, зелёнка);
  • наложить шину, как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки.
    Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины.

Артериальное кровотечение

Кровь имеет ярко-алый цвет и течёт пульсируя.

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  • Нажать большим пальцем руки на артерию выше раны;
  • наложить резиновый или любой другой самодельный жгут на артерию выше раны;
  • оставить записку с указанием времени наложения жгута;
  • перевязать рану.

Венозное кровотечение

Кровь имеет более тёмный цвет и не пульсирует.

  • Поднять повреждённую конечность вверх;
  • наложить на рану давящую повязку (при сильном кровотечении выше раны наложить жгут).
  • Нельзя пытаться промыть рану или удалять сгустки крови, иначе может открыться кровотечение.

Ожог кипятком или паром

  • Охладить место поражения с помощью проточной воды;
  • закрыть влажной повязкой;
  • обеспечить покой.
  • Нельзя наносить мази, кремы, масло, сметану и т. д.; отрывать прилипшую одежду (при сильных ожогах); прокалывать пузыри; накладывать лёд, снег.

Химический ожог

  • Промывать место поражения под струёй холодной воды в течение 20 минут;
  • необходимо нейтрализовать химикаты: при ожоге кислотой место поражения нужно посыпать содой или промыть мыльной водой, при ожоге щёлочью поражённую область лучше промыть разбавленным уксусом;
  • после нейтрализации сделать повязку стерильным бинтом или тканевой салфеткой.
  • Нельзя прикасаться к области поражения, чтобы не увеличить площадь ожога; не прикладывать компрессов.