Умение оказать первую помощь пострадавшему до прибытия «неотложки» может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. «Кур'ер» подготовил памятку с алгоритмами действий в наиболее частых экстренных ситуациях.

Укус змеи

Выдавите, насколько это возможно, яд из раны;

промойте ранку проточной водой;

обездвижьте поражённую конечность;

наложите на место укуса стерильную повязку;

отвезите пострадавшего в медучреждение для введения противоядия.

Отравление

Первым делом нужно промыть желудок: дайте больному выпить 2−3 стакана тёплой воды, чтобы снизить концентрацию токсинов, вызовите рвоту, повторите процедуру несколько раз до чистой воды;

дайте больному растолчённый активированный уголь — 1 таблетка

на 10 кг веса;

на 10 кг веса; до приезда скорой помощи уложите больного на бок (чтобы не захлебнулся рвотными массами).

Электротравма

Отключите пострадавшего от источника тока (выключите рубильник, отбросьте провод палкой);

оттащите пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания проводом земли;

наложите сухие асептические повязки на участки электроожогов;

дайте понюхать нашатырный спирт, предложите валидол, согрейте, дайте тёплое питьё;

при остановке сердца проводите сердечно-лёгочную реанимацию.

Закрытый перелом

На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное;

если транспортировать пострадавшего нужно самостоятельно, надо наложить шину: два твёрдых предмета приложить к конечности с противоположных сторон поверх одежды и зафиксировать бинтом — в районе суставов выше и ниже места перелома;

транспортировать пострадавшего с переломом ноги нужно в положении лёжа, ногу желательно приподнять.

Открытый перелом

Если есть кровотечение, его надо остановить: при сильном — наложить жгут, не забывая отметить время его наложения; при незначительном — достаточно давящей повязки;

кожу вокруг раны обработать антисептическим средством (йод, зелёнка);

наложить шину, как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки.

Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины.

Артериальное кровотечение

Кровь имеет ярко-алый цвет и течёт пульсируя.

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Нажать большим пальцем руки на артерию выше раны;

наложить резиновый или любой другой самодельный жгут на артерию выше раны;

оставить записку с указанием времени наложения жгута;

перевязать рану.

Венозное кровотечение

Кровь имеет более тёмный цвет и не пульсирует.

Поднять повреждённую конечность вверх;

наложить на рану давящую повязку (при сильном кровотечении выше раны наложить жгут).

Нельзя пытаться промыть рану или удалять сгустки крови, иначе может открыться кровотечение.

Ожог кипятком или паром

Охладить место поражения с помощью проточной воды;

закрыть влажной повязкой;

обеспечить покой.

Нельзя наносить мази, кремы, масло, сметану и т. д. ; отрывать прилипшую одежду (при сильных ожогах); прокалывать пузыри; накладывать лёд, снег.

Химический ожог