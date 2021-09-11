Первая осенняя ярмарка: что с ценами и урожаем после слишком жаркого лета. Репортаж Александра Бранкевича

На первой осенней ярмарке продавцов пока больше, чем покупателей. Случчане скорее прицениваются, но есть и те, кто закупается сходу. К счастью, выбор есть. Фермеры говорят, что у многих из них летняя жара повлияла на урожай. Особенно там, где у людей большие участки — их, в отличие от небольших огородов, поливать практически невозможно.

В целом меньший урожай целого ряда сельхозкультур может сказаться на ценах. Уже отмечают, что они немного выше, чем, раньше. Смотрите репортаж Александра Бранкевича.

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Видео: Глеб Рулёв

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