Что продают на осенней ярмарке в Слуцке (+цены и фото)

В субботу, 11 сентября, в Слуцке заработала первая в этом году осенняя районная ярмарка по продаже сельскохозяйственной и другой продукции. Она расположилась на площадке за райисполкомом. Ярмарки будут проходить каждые выходные. «Кур'ер» посмотрел цены.
Фрукты, овощи, ягоды и зелень (цены в рублях за кг)
- Виноград — 4 — 4,50
- Персик — 6
- Слива — 3,50 — 4
- Перец — 2,30 — 3
- Помидоры — 0,94 — 2
- Баклажан — 1,20 — 1,50
- Морковь — 1 — 1,20
- Лук — 1,20 — 1,30
- Лук зелёный (100 грамм) — 0,70
- Чеснок — 10 — 12
- Яблоки — 1,07 — 2
- Картофель — от 0,50 до 1,30
- Капуста — 1
- Перец красный — 0,50 за штуку
- Малина — 5
- Кизил (за литровую банку) — 5
- Укроп (за 100 грамм) — 0,70 — 0,80
- Петрушка (за 100 грамм) — 0,50
- Лисички — 5
- Кукуруза — 1,80
- Кабачки — 0,30 — 0,50
- Цветная капуста — 2,50
- Огурцы — 1,80 — 2
- Груши — 2
- Свёкла — 0,93 — 1,40
Саженцы (в рублях за штуку)
- Цветы — 5 — 7
- Малина — 5
- Клубника — 1,5
- Голубика — 10 (трёхлетка) и 8 (двухлетка)
Рыба (цены в рублях за кг)
- Карп — 5,61 и 3,89
- Толстолобик — 4,15
- Толстолобик холодного копчения — 6,50
Ещё есть мёд за 16 и 18 рублей. Свои товары привезли и слуцкие предприятия.
Для сравнения можно посмотреть, сколько стоили овощи и фрукты на прошлогодней осенней ярмарке — по этой ссылке.