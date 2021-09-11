Что продают на осенней ярмарке в Слуцке (+цены и фото)

Олеся Белая
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Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)

В субботу, 11 сентября, в Слуцке заработала первая в этом году осенняя районная ярмарка по продаже сельскохозяйственной и другой продукции. Она расположилась на площадке за райисполкомом. Ярмарки будут проходить каждые выходные. «Кур'ер» посмотрел цены.

Фрукты, овощи, ягоды и зелень (цены в рублях за кг)

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  • Виноград — 4 — 4,50
  • Персик — 6
  • Слива — 3,50 — 4
  • Перец — 2,30 — 3
  • Помидоры — 0,94 — 2
  • Баклажан — 1,20 — 1,50
  • Морковь — 1 — 1,20
  • Лук — 1,20 — 1,30
  • Лук зелёный (100 грамм) — 0,70
  • Чеснок — 10 — 12
  • Яблоки — 1,07 — 2
  • Картофель — от 0,50 до 1,30
  • Капуста — 1
  • Перец красный — 0,50 за штуку
  • Малина — 5
  • Кизил (за литровую банку) — 5
  • Укроп (за 100 грамм) — 0,70 — 0,80
  • Петрушка (за 100 грамм) — 0,50
  • Лисички — 5
  • Кукуруза — 1,80
  • Кабачки — 0,30 — 0,50
  • Цветная капуста — 2,50
  • Огурцы — 1,80 — 2
  • Груши — 2
  • Свёкла — 0,93 — 1,40

Саженцы (в рублях за штуку)

  • Цветы — 5 — 7
  • Малина — 5
  • Клубника — 1,5
  • Голубика — 10 (трёхлетка) и 8 (двухлетка)

Рыба (цены в рублях за кг)

  • Карп — 5,61 и 3,89
  • Толстолобик — 4,15
  • Толстолобик холодного копчения — 6,50

Ещё есть мёд за 16 и 18 рублей. Свои товары привезли и слуцкие предприятия.

Для сравнения можно посмотреть, сколько стоили овощи и фрукты на прошлогодней осенней ярмарке — по этой ссылке.

Фото с ярмарки

Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)
Фотографии: Олеся Белая
Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)

Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)

Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)

Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)

Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)

Что продают на первой осенней районной ярмарке в Слуцке (+цены)