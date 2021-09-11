Что продают на осенней ярмарке в Слуцке (+цены и фото)

В субботу, 11 сентября, в Слуцке заработала первая в этом году осенняя районная ярмарка по продаже сельскохозяйственной и другой продукции. Она расположилась на площадке за райисполкомом. Ярмарки будут проходить каждые выходные. «Кур'ер» посмотрел цены.

Фрукты, овощи, ягоды и зелень (цены в рублях за кг)

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Виноград — 4 — 4,50

Персик — 6

Слива — 3,50 — 4

Перец — 2,30 — 3

Помидоры — 0,94 — 2

Баклажан — 1,20 — 1,50

Морковь — 1 — 1,20

Лук — 1,20 — 1,30

Лук зелёный (100 грамм) — 0,70

Чеснок — 10 — 12

Яблоки — 1,07 — 2

Картофель — от 0,50 до 1,30

Капуста — 1

Перец красный — 0,50 за штуку

Малина — 5

Кизил (за литровую банку) — 5

Укроп (за 100 грамм) — 0,70 — 0,80

Петрушка (за 100 грамм) — 0,50

Лисички — 5

Кукуруза — 1,80

Кабачки — 0,30 — 0,50

Цветная капуста — 2,50

Огурцы — 1,80 — 2

Груши — 2

Свёкла — 0,93 — 1,40

Саженцы (в рублях за штуку)

Цветы — 5 — 7

Малина — 5

Клубника — 1,5

Голубика — 10 (трёхлетка) и 8 (двухлетка)

Рыба (цены в рублях за кг)

Карп — 5,61 и 3,89

Толстолобик — 4,15

Толстолобик холодного копчения — 6,50

Ещё есть мёд за 16 и 18 рублей. Свои товары привезли и слуцкие предприятия.

Для сравнения можно посмотреть, сколько стоили овощи и фрукты на прошлогодней осенней ярмарке — по этой ссылке.

Фото с ярмарки