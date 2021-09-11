«Здесь открытые люди, добрые, чистые и простые». Что рассказали «Кур`еру» жители слуцкой деревни Болотчицы

Чем живут сельчане, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у жителей деревни Болотчицы во время традиционной поездки по сёлам нашего региона.

Отец Андрей

Зинаида

Служил в Минском кафедральном соборе, чуть позже мне предложили перевестись на службу в Болотчицы. Я с радостью согласился. И вот мы здесь с матушкой уже 15 лет.Вместе облагораживаем храм, наводим порядок и в церкви, и на её территории. Для местных детей я сам оборудовал детскую площадку. Мне нравится жить в деревне. Здесь открытые люди, добрые, чистые и простые.

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В мою молодость в Болотчицах было 360 дворов. Для всех была и работа, и зарплата. Я мечтала поступить на агронома. Но не получилось. Пошла в колхоз, работала в полеводстве. Позже заняла должность председателя комиссии. 23 года посвятила себя этому делу. Если бы колхоз не раскидали, так и я бы там ещё на пенсии работала. Начальство очень не хотело меня отпускать, да и люди были не против.

Николай

Мне 75 лет, держу большой огород. Пока есть здоровье, шевелимся потихоньку.

Жалко деревню. У нас ведь всё было: садик, школа, баня, Дом культуры, столовая. Когда были уборочные, комбайнёры приезжали, мылись в баньке, в столовой ели и уезжали дальше работать. А сейчас что? Присоединили нас — и пошла разруха.