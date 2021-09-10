Прошло почти 20 лет после ухода военных. Во что превратились городки танкистов в Слуцке (фото)

В Слуцке танкисты появились после войны: в 1947 году в нашем городе разместилась 29-я танковая дивизия. В дальнейшем её название не один раз менялось в связи с реорганизацией Вооружённых Сил — сначала СССР, а потом Беларуси. Танковые подразделения находились в Слуцке 55 лет — до 2002 года. Существование военных городков — это часть истории города.

Накануне Дня танкиста, который отмечается 12 сентября, «Кур'ер» побывал в разных местах Слуцка, связанных со службой танкистов, и посмотрел, что там сейчас.

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Изначально 29-я танковая дивизия размещалась в четырёх военных городках (№ 1, 1а, 10, 13) и в Уречье, где был танковый полигон. В августе 1990 года в связи с реорганизацией и сокращением Вооружённых Сил СССР дивизия была расформирована. На её основе создали 6297-ю базу хранения имущества. В конце 1992-го она была переформирована в 29-ю базу хранения вооружения и техники, которой передали почётное наименование «Знаменская» и боевые регалии 29-й танковой дивизии. 1 июля 2002 года 29-я база хранения вооружения и техники была расформирована.

13-й военный городок

Если ехать от 11-го городка в сторону заправки «с конём», то 13-й военный городок будет справа. В своё время там располагались казармы, учебный корпус, боксы танков, гаражи, склады, медпункт, плац и даже яблоневый сад. А вот что сейчас (на фото ниже).

1-й военный городок

Территория 1-го военного городка расположена вдоль улицы Виленской. Большинство зданий построены в послевоенные годы. Они отреставрированы и нашли применение. Часть строений в том числе отданы в распоряжение медицинского колледжа.

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