Прошло почти 20 лет после ухода военных. Во что превратились городки танкистов в Слуцке (фото)

Елена Бадьина
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В Слуцке танкисты появились после войны: в 1947 году в нашем городе разместилась 29-я танковая дивизия. В дальнейшем её название не один раз менялось в связи с реорганизацией Вооружённых Сил — сначала СССР, а потом Беларуси. Танковые подразделения находились в Слуцке 55 лет — до 2002 года. Существование военных городков — это часть истории города.

Накануне Дня танкиста, который отмечается 12 сентября, «Кур'ер» побывал в разных местах Слуцка, связанных со службой танкистов, и посмотрел, что там сейчас.

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Изначально 29-я танковая дивизия размещалась в четырёх военных городках (№ 1, 1а, 10, 13) и в Уречье, где был танковый полигон. В августе 1990 года в связи с реорганизацией и сокращением Вооружённых Сил СССР дивизия была расформирована. На её основе создали 6297-ю базу хранения имущества. В конце 1992-го она была переформирована в 29-ю базу хранения вооружения и техники, которой передали почётное наименование «Знаменская» и боевые регалии 29-й танковой дивизии. 1 июля 2002 года 29-я база хранения вооружения и техники была расформирована.

13-й военный городок

Если ехать от 11-го городка в сторону заправки «с конём», то 13-й военный городок будет справа. В своё время там располагались казармы, учебный корпус, боксы танков, гаражи, склады, медпункт, плац и даже яблоневый сад. А вот что сейчас (на фото ниже).

13-й военный городок с высоты птичьего полёта. Фото: Алесь Достанко
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Сразу за Ячево, через поля, открывается вид на бывший 13-й военный городок, где базировались танкисты. Фото: Елена Бадьина
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Первое, что встречается дальше по дороге, — это многочисленные ряды бывших складов НЗ (неприкосновенного запаса), текущего вещевого, химического, инженерного имущества и стрелковых боеприпасов. Сейчас часть зданий занята складами таможенного ведомства, арендаторами-частниками
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
На этой же территории возведены новые металлические ангары, видна старая техника
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
На одном из складских зданий сохранилась надпись с годом постройки — 1974. По воспоминаниям танкистов, расцвет Советской армии пришёлся именно на это десятилетие. Служить считалось престижно. Строились здания, пополнялось вооружение
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
На этом месте был пункт технического обслуживания танкового полка. Сейчас здесь пустырь. Далее левее — боксы хранения бронетанковой техники
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
За забором была котельная городка, от неё осталась только труба. Впереди сделана пристройка к бывшим боксам, где помещалось 9 грузовиков «Урал»
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Напротив — длинная стена боксов, где стояли танки. Если присмотреться, то в некоторых местах видны проломы, заделанные свежим кирпичом. Они образовывались, когда механики-водители, въезжая в бокс задним ходом, не могли вовремя остановиться. Тяжёлая машина проламывала заднюю стенку
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
О былых славных временах напоминает нарисованный кем-то из служивших гвардейский знак
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Длинный ряд танковых боксов тянется вдоль дороги и виден каждому проезжающему. Ещё в 90-е здесь стояли 90 танков, укомплектованных боеприпасами. Они были готовы к выходу по тревоге. Два раза в год танки выезжали из боксов на стрельбы в Уречье
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Заехать на территорию самого 13-го военного городка можно с улицы М. Богдановича. Помещение закрыто.
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Теперь на территории бывшего военного городка вовсю строятся коттеджи. Вот на этом месте раньше был штаб и медицинский пункт. Теперь здесь дома
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Из старых построек 70-х годов сохранился учебный корпус. У него новая синяя крыша, а в остальном — разруха
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Двери корпуса открыты, поэтому зашли и посмотрели, что внутри. Запустение. Сначала здесь были учебные классы, а в 90-е жили офицеры, у которых не было своего жилья. Теперь на верхних этажах живут голуби
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
С обратной стороны ближняя дверь была входом в магазин, а дальние ворота — в зал подготовки
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Если войдёте в открытые ворота зала, то увидите настенную роспись, явно выполненную самодеятельным художником из числа солдат
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Рядом с учебным корпусом самое старое здание — трёхэтажная казарма. Строилась она по типовому проекту. Внутри здание разделено пополам. В каждую половину свой вход. Солдаты спали в одном помещении, рассчитанном на 100 человек. С каждой стороны были туалеты, умывальные комнаты, комнаты для занятий и другие служебные помещения. Видно, что первый этаж заново отделан, а верхние два — не тронуты
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
За забором видно здание бывшей столовой. По воспоминаниям служивших, готовили повара вкусно
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
На этом месте раньше был плац, где проходили построения. А справа от него — яблоневый и грушевый сады
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Напротив 13-го городка, если перейти трассу, по просёлочной дороге попадём на территорию бывших «Красных складов». Там хранились артиллерийские боеприпасы, снаряды
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
О том, что здесь было хранилище снарядов, напоминают только бетонные столбы по периметру, оставшиеся от забора

1-й военный городок

Территория 1-го военного городка расположена вдоль улицы Виленской. Большинство зданий построены в послевоенные годы. Они отреставрированы и нашли применение. Часть строений в том числе отданы в распоряжение медицинского колледжа.

Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Слева — территория 1-го военного городка. Фото: Алесь Достанко
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
В этом здании был клуб. Здесь солдатам показывали фильмы, проходили торжественные собрания, общие совещания. А сейчас это корпус медколледжа. Фото: Елена Бадьина
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
В этом здании располагался штаб 29-й БХВТ, со всеми оперативными службами. Сейчас здесь находится Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
В этом здании была казарма, сейчас — общежитие
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
В этом строении размещалась столовая
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
Там, где сейчас авторынок, располагался плац
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
На въезде в авторынок — бывший КПП 1-го военного городка. Теперь здесь торговый объект

В тему

Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото
В сквере героев в 11-м городке в честь боевых подвигов танкистов установлен на постаменте танк. Для будущих поколений. Чтобы помнили и чтобы гордились
Во что превратились городки танкистов в Слуцке за почти 20 лет после ухода военных. Фото