Топ самых дорогих и самых дешёвых автомобилей, которые продаются в Слуцке (+ машина охотников за привидениями)

«Кур'ер» просмотрел актуальные объявления о продаже авто на популярных сайтах и выяснил, какие самые дорогие и самые дешёвые автомобили продаются в Слуцке.
Дорогие, кстати, стоят как трёхкомнатная квартира на вторичном рынке в нашем городе. А ещё мы нашли машину, которая, вероятно, участвовала в автобоях на выживание (а может, в ней охотились за привидениями).
Самые дорогие автомобили
Audi Q7
- Audi Q7 4M, 5-дверный внедорожник, дизель
- объём — 3000 см3
- трансмиссия — автомат
- постоянный полный привод
- год выпуска — 2016
- пробег — 283 000 км
- цена — 100 773 рубля ($ 39 999).
Hyundai Santa Fe
- Hyundai Santa Fe TM, 5-дверный внедорожник, бензин
- объём — 2400 см3
- трансмиссия — автомат
- постоянный полный привод
- год выпуска — 2020
- пробег — 1800 км
- цена — 73 818 рубля ($ 29 300).
Самые дешёвые автомобили (которые продаются не на запчасти)
Volvo 460
- Volvo 460, седан, бензин
- объём — 1800 см3
- трансмиссия — механика
- передний привод
- год выпуска — 1991
- пробег — 360 000 км
- цена — 756 рублей ($ 300).
Продавец пишет: «Варить пороги, есть ржа, сквозных дыр нет. Не кипит (но не показывает температуру, скорее, „приборка“), не дымит. Заварить глушитель. Новый датчик температуры и термостат. На транзитах, связь с хозяином есть».
Lada 2101
- Lada (ВАЗ) 2101, седан, бензин
- объём — 1000 см3
- трансмиссия — механика
- задний привод
- год выпуска — 1986
- пробег — 80 000 км
- цена — 830 рублей ($ 329).
Продавец пишет: «Продам либо обменяю на мопед, питбайк, квадроцикл, торг уместен».
Бонус
- ГАЗ 21, седан, бензин
- объём — 2400 см3
- трансмиссия — механика
- задний привод
- год выпуска — 1963
- пробег — 111 111 км
- цена — 882 рубля ($ 350).
Судя по виду, машина могла участвовать в одном из автобоёв на выживание «Битва машин» на «Линии Сталина». Продавец пишет: «Готовилась в класс БАЗА, мотор Волга, КПП 4-ст, каркас, радиатор и бак в салоне, принудительное охлаждение двигателя, доп. насос на охл. жидкость, на полном ходу».
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