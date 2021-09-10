Топ самых дорогих и самых дешёвых автомобилей, которые продаются в Слуцке (+ машина охотников за привидениями)

«Кур'ер» просмотрел актуальные объявления о продаже авто на популярных сайтах и выяснил, какие самые дорогие и самые дешёвые автомобили продаются в Слуцке.

Дорогие, кстати, стоят как трёхкомнатная квартира на вторичном рынке в нашем городе. А ещё мы нашли машину, которая, вероятно, участвовала в автобоях на выживание (а может, в ней охотились за привидениями).

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Самые дорогие автомобили

Audi Q7

Audi Q7 4M, 5-дверный внедорожник, дизель

объём — 3000 см 3

трансмиссия — автомат

постоянный полный привод

год выпуска — 2016

пробег — 283 000 км

цена — 100 773 рубля ($ 39 999).

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe TM, 5-дверный внедорожник, бензин

объём — 2400 см 3

трансмиссия — автомат

постоянный полный привод

год выпуска — 2020

пробег — 1800 км

цена — 73 818 рубля ($ 29 300).

Самые дешёвые автомобили (которые продаются не на запчасти)

Volvo 460

Volvo 460, седан, бензин

объём — 1800 см 3

трансмиссия — механика

передний привод

год выпуска — 1991

пробег — 360 000 км

цена — 756 рублей ($ 300).

Продавец пишет: «Варить пороги, есть ржа, сквозных дыр нет. Не кипит (но не показывает температуру, скорее, „приборка“), не дымит. Заварить глушитель. Новый датчик температуры и термостат. На транзитах, связь с хозяином есть».

Lada 2101

Lada (ВАЗ) 2101, седан, бензин

объём — 1000 см 3

трансмиссия — механика

задний привод

год выпуска — 1986

пробег — 80 000 км

цена — 830 рублей ($ 329).

Продавец пишет: «Продам либо обменяю на мопед, питбайк, квадроцикл, торг уместен».

Бонус

ГАЗ 21, седан, бензин

объём — 2400 см 3

трансмиссия — механика

задний привод

год выпуска — 1963

пробег — 111 111 км

цена — 882 рубля ($ 350).

Судя по виду, машина могла участвовать в одном из автобоёв на выживание «Битва машин» на «Линии Сталина». Продавец пишет: «Готовилась в класс БАЗА, мотор Волга, КПП 4-ст, каркас, радиатор и бак в салоне, принудительное охлаждение двигателя, доп. насос на охл. жидкость, на полном ходу».