«Просто жить не хочется». На какие фразы подростка стоит обратить внимание, чтобы понять, что он думает о суициде (и не только об этом)

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. Намеренный уход из жизни — беда, которую трудно предотвратить, — рассматривается сегодня как ведущая причина смертей во всём мире, поэтому является значительной общественной проблемой.

Суицидальное поведение молодёжи

Особое место занимает так называемый подростковый суицид, или, как говорит медицина, «пубертатный суицид», т. е. в период полового созревания. Наиболее опасный для суицида возраст — около 30 лет — стал уменьшаться до 24 и даже 15 лет. Суицидологи вынуждены констатировать страшный показатель «помолодевшего суицида».

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Что заставляет молодых, физически здоровых и с виду благополучных людей резать вены, глотать смертельные дозы таблеток, вешаться или прыгать с крыш высотных домов?

Каждый случай суицида — индивидуален, и равнять их по одной линейке никак нельзя. Но некоторые общие тенденции, присущие именно подростковым и детским суицидам, всё же существуют. И, надо сказать, они в значительной мере отличаются от причин, по которым добровольно уходят из жизни взрослые люди.

1. Любовь

Романтически настроенные юноши и девушки, испытавшие первое разочарование в любви, имеют высокую склонность к суициду. Причём чаще всего они театрально обставляют своё самоубийство, долго его планируют, продумывают предсмертные записки и особенно заботятся о том, чтобы после смерти их тела выглядели красиво. Нередко способы самоубийства копируются из художественной литературы и фильмов.

2. Родители

Невнимание со стороны родителей или же конфликты с ними чаще всего являются причиной именно детских суицидов. Самоубийства такого рода часто являются случайными, например, когда ребёнок хочет только напугать маму, чтобы она обращала на него больше внимания, но в результате, не рассчитав вреда, наносимого себе, погибает. Поэтому в данном случае психологическую работу следует вести не с детьми, поступки которых являются в какой-то мере зеркалом, отражающим поведение их отцов и матерей, а с самими родителями.

3. Учёба

Учебный процесс и сложности, связанные с ним, — достаточно распространённая причина самоубийства. Особенно часто встречается она у студентов, обучающихся точным наукам и осваивающих технические специальности (особенно часто — студенты физико-математических институтов, будущие программисты, генетики, химики и т. д. ). Такие подростки, как правило, имеют высокий и очень высокий коэффициент интеллекта, и это делает их в некоторой степени изгоями среди сверстников.

4. Одиночество

Чувство одиночества — весьма частая причина суицидальных попыток и завершённых суицидов у подростков. Одиночество коренится глубоко в психике неуверенных в себе, замкнутых и ранимых молодых людей. За этим чувством тянется постоянная мысль о том, что никто не способен понять подростка и что с ним вообще что-то «не так». Подростки становятся изгоями и объектами для насмешек, что, конечно, тоже играет немалую роль в решении ребёнка или подростка добровольно уйти из жизни.

5. Психические заболевания и расстройства личности

Отклонения в психике человека могут вызвать суицидальное поведение. Опасность суицида является одной из основных причин принудительного направления в клинику больных аффективными психозами или иными тяжёлыми психическими расстройствами

За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые

Ко всем намёкам на суицид следует относиться со всей серьёзностью. Существует ряд признаков, которые могут говорить о суицидальных мыслях человека.

Такие как:

заметная перемена в обычных манерах поведения человека;

потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная сонливость в течение, по крайней мере, последних дней;

частые жалобы на соматическое недомогание (на боли в животе, головные боли, постоянную усталость, частую сонливость);

необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;

постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти;

ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие;

уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека-одиночку;

нарушения внимания со снижением качества выполняемой работы;

погружённость в размышления о смерти;

отсутствие планов на будущее («Почему это должно меня беспокоить? Ведь завтра я могу умереть»);

внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей;

приобщение к алкоголю или наркотикам или усиленное их потребление.

Особое внимание нужно уделять и фразам, которые человек высказывает. Например:

«Ненавижу жизнь»;

«Они пожалеют о том, что они мне сделали»;

«Не могу больше этого вынести»;

«Я покончу с собой»;

«Просто жить не хочется»;

«Никому я не нужен»;

«Это выше моих сил».

Иногда для спасения человека бывает достаточно всего одного ласкового слова.

Не все самоубийства можно предотвратить, но большинство — можно. Часто самоубийцы открыто предупреждают о своих намерениях. Поэтому ко всем угрозам такого характера необходимо относиться серьёзно. Кроме того, большинство людей, пытающихся покончить с собой, не имеют окончательного намерения умереть.

Человека можно переубедить и помочь отказаться от самоубийства. Ведь 80% граждан, совершивших суицид, как правило, говорили об этом своим знакомым, близким, друзьям. Именно на этой стадии должны работать как члены семьи, так и специалисты.

Суицид не является случайным или бессмысленным действием, а является решением проблемы, выходом из психологически невыносимой ситуации, а значит, его можно предотвратить!

Профилактика депрессий у подростков

В профилактике депрессий у подростков важную роль играют родители.

Необходимо разговаривать с ребёнком, задавать ему вопросы о его состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Нужно «внушить» ребёнку оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что он способен добиваться поставленных целей. Не обвинять ребёнка в «вечно недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны и ресурсы его личности. Не надо сравнивать его с другими ребятами — более успешными, бодрыми, добродушными. Эти сравнения усугубят и без того низкую самооценку подростка.

Заняться с ребёнком новыми делами. Каждый день узнавать что-нибудь новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в обыденную жизнь.

В-третьих, подростку обязательно следует соблюдать режим дня. Необходимо проследить за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Депрессия — психофизиологическое состояние. Необходимо поддерживать физическое состояние подростка в этот период.

Обратиться за консультацией к специалисту — психологу, психотерапевту.