Слуцким спасателям передали автомобили Geely Atlas и новую автоцистерну

В преддверии Дня народного единства в мемориальном комплексе «Курган Славы» прошло мероприятие по передаче пожарной аварийно-спасательной техники в подразделения по чрезвычайным ситуациям Минской области, пишет БЕЛТА.



«Переполняет чувство гордости и ответственности за то мероприятие, которое сегодня проводит Миноблисполком в преддверии Дня народного единства. И это абсолютно не случайно, потому что люди, которые произвели эту технику, люди, которые заработали эти средства для наших подразделений МЧС, сегодня стоят рядом с автоцистернами и автомобилями и уже завтра заступят на боевое дежурство, будут выполнять задачи по спасению людей вместе с личным составом. Это и есть народное единство. Это и есть та соль жизни, к которой мы должны стремиться — вокруг единого, процветающего, родного государства Республики Беларусь», — сказал Вадим Синявский, министр по ЧС. Вся спецтехника, которую вручили подразделениям по чрезвычайным ситуациям, приобретена за средства Миноблисполкома. Это 3 легковых автомобиля Geely Atlas и 25 автоцистерн нового образца, произведённых на шасси автомобилей МАЗ белорусским предприятием «Пожснаб».

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Как пишет «Слуцкі край», автопарку Слуцкого РОЧС передали автомобили «Джили Атлас» и новую автоцистерну.

Также спасателям Минской области сегодня вручили награды и специальные звания.