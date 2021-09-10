«Имею в среднем 2700 рублей в месяц». Белорусы без высшего образования, которые довольны работой и зарплатой

Пока некоторые специалисты с высшим образованием жалуются на зарплату ниже, чем у уборщицы, другие легко зарабатывают выше среднего по стране, хотя университетов не оканчивали. Читатели Onlíner рассказали о том, как они, не имея высшего образования, остаются довольны и работой, и зарплатой.

Максим, 37 лет. Машинист экскаватора с зарплатой в 2700 бел. руб.

В последнее время Максим занимается демонтажем зданий — их разрушением и переработкой. Мужчину хорошо знают в узких кругах, то и дело зовут работать за границу. Одно из заманчивых предложений он принял и скоро отправится в Чехию.

— Я окончил училище, имею в среднем 2700 рублей в месяц. Выходило недавно и 3400, и 2400. В принципе, толковые машинисты экскаватора всегда зарабатывали выше среднего. Моя зарплата ниже 1500 редко опускалась, разве только в зимний период или во времена простоев. Я универсальный работник. В какую технику ни ткнёте пальцем на стройке, на всём этом умею работать.

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Максим окончил 9 классов школы, потом пошёл в сельскохозяйственное училище. Позже поступил в автомеханический колледж, но бросил после первого семестра — потому что понял, что уже имеет денежную профессию. Высшего образования у него нет, зато (Максим делает на этом акцент) имеются опыт и желание зарабатывать.

— Сейчас моя зарплата больше, чем у вышестоящих. Тем не менее я пробовал себя в роли начальника и понял, что это совершенно не моё — командовать болванами, которые ничего не понимают. Зарплата у меня на те времена была в два раза меньше, чем у экскаваторщика. И я начальник! Зачем мне это?

Артём, 27 лет. Пошёл работать грузчиком, попал в сферу продаж. Имеет $ 1000

Артём отучился полтора года на «заочке» факультета психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, параллельно устроился в общепит. Потом его забрали в армию. После неё парень решил, что в вуз уже не вернётся: учёба немного разочаровала, и он понял, что продолжать не стоит.

— Сразу после школы я пошёл работать поваром, готовил пиццу. Я работал практически во всех сетях пиццерий в Минске, плюс были различные бары. В общепите не требуется как такового образования, всё решает опыт. Я его наработал со временем. Было много всего за пять лет, начинал я поваром и постепенно подрастал. И су-шефом работал, и шефом, и завпроизводством. Со временем перегорел и понял, что надо что-то менять.

А куда идти, когда образования нет? Это было непонятно.

Максиму подвернулась работа грузчиком. Через три месяца получил предложение, которое помогло ему попасть в сферу продаж. Заказчик, у которого Максим разгружал материалы, рассказал, что знакомому очень нужен помощник, и оставил номер телефона.

— Мы пообщались, мне предложили заняться продажами в сфере материалов. Сначала было сложно: то, что я разгружал стройматериалы, не означало, что я в них разбирался. Поэтому начал изучать, обсуждать вопросы с мастерами и рабочими, узнавать, что лучше.

— Не жалеете, что бросили университет? Всё же знание психологии помогает продажам.

— Для меня важнее то, что я пять лет отработал в сфере обслуживания, много общался с людьми. На нынешней работе это помогает. Работа шеф-поваром, завпроизводством помогла научиться налаживанию производственных процессов. Закупки, поставщики, логистика — с этим всем я сталкивался на прежних работах.

Парень работает пять дней в неделю, с 9 до 17, имеет в среднем $ 1000. Обрабатывает заказы, выставляет счета, находит грузчиков и водителей для доставки заказов. Также работает с поставщиками: помогает с подбором, заказом материалов, оплатой и приёмкой. Высшее образование получать не планирует — не понимает зачем.

Артём, 24 года. Администратор бистро индийской вегетарианской кухни. Зарплата — 2000 рублей

Пять лет назад парень приехал из Гродно учиться в столицу. Поступил в БНТУ, заскучал, устроился на работу кухонным рабочим в бистро.

— Я думал, что буду совмещать учёбу и работу, но в итоге пришлось сделать выбор в пользу работы. Мне платили 500 рублей, а это был 2018-й — я думал, что всё, прям стал миллионером! Потом меня отчислили. Как только родители узнали, что ухожу из универа, было принято решение, что теперь я сам себя полностью обеспечиваю.

Парень с этим согласился: ему хотелось быть независимым в денежном плане. С жильём проблем не было: ещё до отчисления он переехал из общежития к друзьям в двухкомнатную квартиру. Нужно было ежемесячно отдавать 150 рублей при зарплате в 500 рублей. Денег вполне хватало: Артём говорит, что жизнь в общежитии научила его экономить.

— Месяц я разбирался с военкоматом, получил военный билет по здоровью. За это время на работе мне нашли замену, и я пошёл туда же официантом. Мне нравилось.

Потом Артём уходил работать в магазины, работал кассиром, контролёром торгового зала, но потом всё же вернулся в своё бистро.

Через год предложили повышение — должность администратора. Парень работает по сменному графику, три дня через три, с 11 утра до 11 вечера. Он готовит заведение к открытию, принимает звонки (бронирование столов, заказы на самовывоз), работает со службами доставок, контролирует официантов и зал, ведёт кассу, иногда становится за барную стойку.

— Мне хорошо помогает знание своего дела, знание кухни, а она специфическая, у меня есть базовый английский, я перфекционист.

Я не окончил вуз и хорошо устроился. А мама всю жизнь твердила, что надо получать «вышку» — она разочаровалась, когда бросил универ.

В моих планах дальше работать в общепите, ещё есть куда расти, даже в смене категории заведения.

Екатерина, 28 лет. Маркетолог, получает 1700—2000 рублей в месяц

— Я не пошла в университет, потому что поступить на бесплатное на мою специальность было очень сложно, а платное было не по карману: меня воспитывали дедушка с бабушкой, к тому моменту они уже были пенсионерами, хотя ещё работали. После 9-го класса я поступила в колледж на специальность «реклама и маркетинг».

Девушка подрабатывала дизайнером в типографии ещё во время учёбы. После окончания колледжа работала по специальности в розничной сети, доросла до начальника отдела маркетинга. После этого пошла в типографию руководить отделом производства.

— Мне совершенно не мешает отсутствие высшего образования, у меня ни разу не попросили диплом. Чтобы быть профессионалом в маркетинге, сегодня не обязательно иметь «вышку», но обязательно нужно повышать квалификацию. В этой профессии рынок не стоит на месте, и если ты не в тренде, значит, ты без денег.

Девушка сама ищет возможности повышения квалификации и сама платит за дополнительное образование. Ей нравятся международная бизнес-школа Laba, образовательная платформа Skillbox. Сейчас Екатерина проходит два бесплатных курса на портале openedu.ru — по управлению проектами и по моделированию бизнес-процессов. Английским занимается с преподавателем в школе SkyEng, раньше занималась по скайпу с репетитором, но значительного успеха не увидела.

— Нужно много работать, это залог успеха. Наличие или отсутствие высшего образования, по моему мнению, никак не влияет на количество денег, без диплома я получаю 2000 рублей в месяц. Можно иметь диплом университета и сидеть на стуле ровно с низкой зарплатой.