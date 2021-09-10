Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве. Коротко о главном

В четверг, 9 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Коротко о том, что обсуждалось.

1. Все 28 программ по Союзному государству согласованы

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Как пишет БЕЛТА, эти документы включают в себя: сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики и таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности. Блок посвящён энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков, развитие атомной энергетики. Также есть программа, посвящённая общим подходам в работе на транспортном рынке. Кроме того, союзные программы охватывают вопросы унификации социально-трудовых аспектов, равенства прав граждан Беларуси и России, организации туристической сферы.

До конца года союзные программы будут одобрены на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Дата заседания пока не назначена.

2. Цена на российский газ для Беларуси на 2022 год останется такой же, как и в этом году

Цена российского природного газа для Беларуси в этом году — 128,5 доллара за тысячу кубометров. Стороны ранее уже договорились о том, что цена российского газа для Беларуси на следующий год проиндексирована не будет, пишут «РИА Новости».

3. Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Беларусью

Об этом сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве с Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА. Путин пояснил, что на переговорах эта тема не затрагивалась. Однако комиссия российского Правительства буквально недавно приняла соответствующее решение.

«Принято решение снять все доковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», — сказал Владимир Путин.

Он заметил, что до введения этих ограничений в неделю между странами выполнялось свыше 200 рейсов, а сейчас — 36.

4. До 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынков газа, электроэнергии и нефтепродуктов России и Беларуси

Москва и Минск намерены до 1 декабря 2023 года подписать документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства, пишет ТАСС."Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", — сказал Владимир Путин.

5. Будет создано общее платёжное пространство в рамках Союзного государства

Россия и Беларусь планируют интегрировать национальные платёжные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства, пишет «Российская газета»."Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платёжных систем и создание общего платёжного пространства в рамках Союзного государства", — сказал Владимир Путин.

6. Равные права для субъектов хозяйствования РБ и РФ — это главный документ, рассмотренный на встрече

«Мы — полноправные партнёры. Для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция. Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция», — сказал Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

7. Россия выделит Беларуси 630 миллионов долларов

Правительства России и Беларуси договариваются о выделении новой финансовой поддержки Минску. C сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов, пишет LENTA.RU.

8. Страны Запада выражают готовность вести диалог с движением «Талибан», но не с Александром Лукашенко

Об этом заявил Владимир Путин. Он отметил, что «все хотят разговаривать напрямую» с талибами, хотя их движение «внесено в список террористических ООН».

«Говорят, что да, „Талибан“ контролирует территорию, надо с ним разговаривать», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Он указал, что Лукашенко «пришёл к власти не в результате вооруженной борьбы, а путём голосования». «Нравится результат кому-то, не нравится — это другой вопрос», — сказал он. Путин заявил: «Но мой ответ такой: «Идите разговаривайте с властями Беларуси. Что вы с нами-то разговариваете. Россия здесь ни при чём».

9. Путин о мигрантах на границе Беларуси и Литвы: Нас это не касается Владимир Путин отметил, что некоторые его западные коллеги и европейские лидеры призывают его к совместным действиям в решении проблем с мигрантами на границе с Беларусью и просят его как-то повлиять. «Ответ простой: это нас не касается. Это не наша граница», — сказал Путин.

Ранее. Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Это уже пятая встреча с Путиным с начала года