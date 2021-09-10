На рынке можно найти бергамот и «голову» подсолнуха. Малина и грецкие орехи подешевели на рубль. Дёшево стоит спаржевая фасоль — 1,5 рубля за килограмм. Цена на клюкву держится в районе 6 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 10 сентября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку

Сладкий перец — 3 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку

Кукуруза (сладкая десертная) — 2 рубля за 1 килограмм

Кукуруза (1 початок) — 0,8 рубля.

Фрукты

Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2−2,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 1,2 рубля за килограмм

Яблоки сушёные — 3 рубля

Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм

Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм

Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (своя) — 2 рубля (жёлтая, синяя) за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.

Саженцы

Гортензия — 5 рублей за 1 корень

Голубика — 12 рублей

Клубника разная — от 1 до 3 рублей

Хризантема — 5 рублей за 1 куст

Дерево сумах оленерогий — 10 рублей

Куст жимолости — 10 рублей

Куст ежевики — 10 рублей

Куст голубики — 10 рублей

Куст боярышника — 10 рублей.

Ягоды

Клюква — 6 рублей за 1 литр

Ежевика — 2 рубля за 0,5 литра, 4 рубля за 1 литр

Малина — 4 рубля за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров.

Разное

Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра

Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра

Мёд — 8 рублей за 0,5 литра

Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр

Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)

Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток

Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок

Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль

Корень хрена — 1 рубль за 3 штуки небольшого размера

Орех грецкий — 6 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра

Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр

Фасоль спаржевая — 1,5 рубля за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов

Заштырин — вязанка 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)

Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм.

Приправы

Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов

Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов

Бергамот — 1 рубль за пучок

Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

Банки, крышки