На рынке можно найти бергамот и «голову» подсолнуха. Малина и грецкие орехи подешевели на рубль. Дёшево стоит спаржевая фасоль — 1,5 рубля за килограмм. Цена на клюкву держится в районе 6 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 10 сентября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Помидоры — 1 рубль за 1 килограмм
- Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
- Сладкий перец — 3 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5 рубля за головку
- Кукуруза (сладкая десертная) — 2 рубля за 1 килограмм
- Кукуруза (1 початок) — 0,8 рубля.
Фрукты
- Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2−2,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикосы — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 6 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 1,2 рубля за килограмм
- Яблоки сушёные — 3 рубля
- Груши домашние крупные — 2 рубля за 1 килограмм
- Виноград — 5−7 рублей за 1 килограмм
- Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Слива (своя) — 2 рубля (жёлтая, синяя) за 1 килограмм
- Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.
Саженцы
- Гортензия — 5 рублей за 1 корень
- Голубика — 12 рублей
- Клубника разная — от 1 до 3 рублей
- Хризантема — 5 рублей за 1 куст
- Дерево сумах оленерогий — 10 рублей
- Куст жимолости — 10 рублей
- Куст ежевики — 10 рублей
- Куст голубики — 10 рублей
- Куст боярышника — 10 рублей.
Ягоды
- Клюква — 6 рублей за 1 литр
- Ежевика — 2 рубля за 0,5 литра, 4 рубля за 1 литр
- Малина — 4 рубля за 1 литр
- Шиповник — 5 рублей за 5 литров.
Разное
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
- Корень хрена — 1 рубль за 3 штуки небольшого размера
- Орех грецкий — 6 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
- Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
- Фасоль спаржевая — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за стакан 200 граммов
- Заштырин — вязанка 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)
- Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм.
Приправы
- Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Бергамот — 1 рубль за пучок
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.
Банки, крышки
- Банки трёхлитровые — 15 рублей за 6 штук
- Банки 0,5 литра — 13 рублей за 20 банок
- Крышки закаточные — 5,5 рубля за 50 штук.