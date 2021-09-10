«Кур'ер» прошёлся по магазинам и посмотрел, что случилось с ценами на мясо в Слуцке (и что с ассортиментом)

Жители Слуцка отмечают, что в городе стал меньше ассортимент мяса, а само оно подорожало. «Кур'ер» сходил в три разных магазина и выяснил, так ли это.

Что говорят случчане

«Обычно покупаю свинину — мякоть, бедренную часть. Ещё месяц назад брал по восемь с небольшим рублей, сейчас она — по 10−11 рублей, — поделился своими наблюдениями с газетой „Кур'ер“ случчанин. — Изделия из курицы тоже приходится искать. Раньше в госмагазине возле дома был выбор: бёдрышки, спинки, крылья, тушки, окорочка. Сейчас если есть одно наименование, то хорошо. Для собаки обычно брал спинки. Теперь их не найти».

«Я заметила, что в Слуцке стал скудный выбор курицы, — пишет Ксения. — Куда ни придёшь, либо нет, либо уже распродали тот минимум, который привезли. Зато в маринаде несколько видов: бери — не хочу. На днях были в Минске — та же картина. Казалось бы, столичный „гипер“. Свинина есть, курицы нет. У меня вопрос: одной мне так не везёт или курица от меня бегает?».

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Что решили власти

Власти Беларуси 3 сентября разрешили продавцам до 23 сентября поднять цены на мясо и мясопродукты на 4,9% к уровню 28 февраля. БелТА пишет, что «такое решение принято в целях компенсации роста затрат на сырьё и материальные ресурсы».

Что есть в магазинах

«Кур'ер» отправился в три разных магазина: государственный № 58, сетевой «Евроопт» и фирменный магазин Слуцкого мясокомбината. Мы посмотрели ассортимент охлаждённых мяса и птицы, сравнили цены и поговорили с продавцами. В магазине № 58 в наличии охлаждённые части цыплёнка-бройлера (цены в рублях):

грудка (6,38),

плечевая часть крыла (5,62),

окорочок (5,82),

а также мясные колбаски (7,70).

Как рассказала продавец, свежая курица приезжает в магазин из Дзержинска, и она пока не подорожала. Охотнее всего люди приобретают окорочка, хорошо берут грудку, да и вообще вся птица раскупается.

Целая тушка цыплёнка есть только в замороженном виде — из Клецкого района, там же, в заморозке, — широкий ассортимент дзержинских полуфабрикатов. В супермаркете «Евроопт» ассортимент шире. Здесь есть охлаждённая свинина:

тазобедренная часть (10,59),

голяшка (4,59),

на кости (8,69),

для запекания (10,59),

для тушения (14,99),

для полендвицы (13,99).

Также есть охлаждённые полуфабрикаты из цыплёнка:

тушка цыплёнка (из Столинского района, 4,95),

грудка (6,65),

крыло (5,29),

голень (5,39),

а также несколько видов фарша и колбасок.

Продавец рассказала, что некоторые позиции мяса и курицы подорожали. Например, свинина, которая недавно стоила 9,99 рубля, стала по 10,59 рубля. Ещё стали дороже куриное крыло и бедро (их на тот момент не было на прилавке). Разбирают птицу хорошо, а привозят её меньше, чем раньше. В фирменном магазине мясокомбината тоже есть охлаждённая свинина в ассортименте:

лопаточная часть (7,51),

спинная (7,51),

тазобедренная (7,51).

Охлаждённые полуфабрикаты из цыплёнка:

окорочок (6,70),

голень (6,11),

грудка (7,29),

бедро (7,13),

и различный фарш (мясной — за 9,11 и 9,23 рубля, свиной — за 9,52 рубля).

Тушек цыплёнка нет, есть в заморозке тушки курицы 1-го сорта за 5,33 рубля. С продавцами поговорить не получилось, потому что в мясном отделе были большие очереди. Но они говорят сами за себя: люди охотно брали и курицу, и мясо. Тем более что свинина была представлена по выгодной цене — вся по 7,51 рубля.

На сколько подорожали мясные изделия

Мы сравнили цены на охлаждённые мясные изделия из прошлого обзора «Кур'ера» (май 2021 года) и нынешние.

Продукты Цена на 13 мая 2021 года (рублей) Цена на 10 сентября 2021 года (рублей) Изменение (рублей) Свинина (1 кг) 7,20 7,51 (магазин мясокомбината) +0,31 Фарш свиной (1 кг) 9,01 9,52 +0,51 Цыплёнок-бройлер (1 кг) 4,85 (Дзержинск) 4,95 (Высокое) +0,1

Обновлено в 16.05. Ранее здесь был абзац про подорожавший сервелат, но оказалось, что корреспондент сравнивал разные виды колбасы, поэтому текст удалён.