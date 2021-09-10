«Кур'ер» прошёлся по магазинам и посмотрел, что случилось с ценами на мясо в Слуцке (и что с ассортиментом)

Жители Слуцка отмечают, что в городе стал меньше ассортимент мяса, а само оно подорожало. «Кур'ер» сходил в три разных магазина и выяснил, так ли это.
Что говорят случчане«Обычно покупаю свинину — мякоть, бедренную часть. Ещё месяц назад брал по восемь с небольшим рублей, сейчас она — по 10−11 рублей, — поделился своими наблюдениями с газетой „Кур'ер“ случчанин Сергей. — Изделия из курицы тоже приходится искать. Раньше в госмагазине возле дома был выбор: бёдрышки, спинки, крылья, тушки, окорочка. Сейчас если есть одно наименование, то хорошо. Для собаки обычно брал спинки. Теперь их не найти».
«Я заметила, что в Слуцке стал скудный выбор курицы, — пишет Ксения. — Куда ни придёшь, либо нет, либо уже распродали тот минимум, который привезли. Зато в маринаде несколько видов: бери — не хочу. На днях были в Минске — та же картина. Казалось бы, столичный „гипер“. Свинина есть, курицы нет. У меня вопрос: одной мне так не везёт или курица от меня бегает?».
Что решили власти
Власти Беларуси 3 сентября разрешили продавцам до 23 сентября поднять цены на мясо и мясопродукты на 4,9% к уровню 28 февраля. БелТА пишет, что «такое решение принято в целях компенсации роста затрат на сырьё и материальные ресурсы».
Что есть в магазинах
«Кур'ер» отправился в три разных магазина: государственный № 58, сетевой «Евроопт» и фирменный магазин Слуцкого мясокомбината. Мы посмотрели ассортимент охлаждённых мяса и птицы, сравнили цены и поговорили с продавцами.В магазине № 58 в наличии охлаждённые части цыплёнка-бройлера (цены в рублях):
- грудка (6,38),
- плечевая часть крыла (5,62),
- окорочок (5,82),
- а также мясные колбаски (7,70).
Как рассказала продавец, свежая курица приезжает в магазин из Дзержинска, и она пока не подорожала. Охотнее всего люди приобретают окорочка, хорошо берут грудку, да и вообще вся птица раскупается.
Целая тушка цыплёнка есть только в замороженном виде — из Клецкого района, там же, в заморозке, — широкий ассортимент дзержинских полуфабрикатов.В супермаркете «Евроопт» ассортимент шире. Здесь есть охлаждённая свинина:
- тазобедренная часть (10,59),
- голяшка (4,59),
- на кости (8,69),
- для запекания (10,59),
- для тушения (14,99),
- для полендвицы (13,99).
Также есть охлаждённые полуфабрикаты из цыплёнка:
- тушка цыплёнка (из Столинского района, 4,95),
- грудка (6,65),
- крыло (5,29),
- голень (5,39),
- а также несколько видов фарша и колбасок.
Продавец рассказала, что некоторые позиции мяса и курицы подорожали. Например, свинина, которая недавно стоила 9,99 рубля, стала по 10,59 рубля. Ещё стали дороже куриное крыло и бедро (их на тот момент не было на прилавке). Разбирают птицу хорошо, а привозят её меньше, чем раньше.В фирменном магазине мясокомбината тоже есть охлаждённая свинина в ассортименте:
- лопаточная часть (7,51),
- спинная (7,51),
- тазобедренная (7,51).
Охлаждённые полуфабрикаты из цыплёнка:
- окорочок (6,70),
- голень (6,11),
- грудка (7,29),
- бедро (7,13),
- и различный фарш (мясной — за 9,11 и 9,23 рубля, свиной — за 9,52 рубля).
Тушек цыплёнка нет, есть в заморозке тушки курицы 1-го сорта за 5,33 рубля. С продавцами поговорить не получилось, потому что в мясном отделе были большие очереди. Но они говорят сами за себя: люди охотно брали и курицу, и мясо. Тем более что свинина была представлена по выгодной цене — вся по 7,51 рубля.
На сколько подорожали мясные изделия
Мы сравнили цены на охлаждённые мясные изделия из прошлого обзора «Кур'ера» (май 2021 года) и нынешние.
|Продукты
|Цена на 13 мая 2021 года (рублей)
|Цена на 10 сентября 2021 года (рублей)
|Изменение (рублей)
|Свинина (1 кг)
|7,20
|7,51 (магазин мясокомбината)
|+0,31
|Фарш свиной (1 кг)
|9,01
|9,52
|+0,51
|Цыплёнок-бройлер (1 кг)
|4,85 (Дзержинск)
|4,95 (Высокое)
|+0,1
Обновлено в 16.05. Ранее здесь был абзац про подорожавший сервелат, но оказалось, что корреспондент сравнивал разные виды колбасы, поэтому текст удалён.