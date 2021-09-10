В воскресенье, 12 сентября, отмечается Международный день вязания крючком. В связи с этим газета «Кур'ер» и магазин товаров для рукоделия и творчества YARN решили провести конкурс. Победитель получит подарок от организаторов конкурса.

Для участия нужно:

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до 16 сентября включительно загрузить в фотоальбом в vk.com/kurjer фото ваших вязаных изделий крючком или прислать их на Viber 8 033 318 99 30 (Виктория);

фото ваших вязаных изделий крючком или прислать их на Viber 8 033 318 99 30 (Виктория); фото сопроводить контактной информацией: имя, фамилия, номер телефона.

В пятницу, 17 сентября, организаторы конкурса выберут победителя и озвучат его на сайте kurjer.info.

Партнёр конкурса

В магазине YARN вы можете найти различные виды тканей, как искусственных, так и натуральных производства РБ, РФ, Китая, Кореи, Тайваня, Турции и Италии. А также широкий ассортимент швейной фурнитуры.

В магазине представлены ткани, из которых можно шить комфортные, стильные и трендовые изделия на каждый день.

Оптимальная цена позволит вам воплотить замыслы без существенных затрат, а наши консультанты всегда готовы подобрать идеальный для вас вариант.

Магазин YARN находится по адресу: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 (ТЦ «МАЯК», правое крыло, 3-й этаж, секция, «Всё для дома»).