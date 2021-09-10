ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Динамо». Прогноз на матч

В субботу, 11 сентября, в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Динамо». Начало игры в 18.50. Матч пройдёт на стадионе ОСК «Брестский».

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Динамо» (Брест). Брестское «Динамо» в прошедшем туре проиграло на выезде «Витебску» со счётом 1:3. Примечательно, что «северяне» нокаутировали брестчан в начале второго тайма, забив три мяча за девять минут. Игроков «Динамо» хватило лишь на «гол престижа».

На домашней арене брестчане играют тоже не очень убедительно. К примеру, брестский клуб уступил на своём поле гродненскому «Неману» (1:3) и сыграл вничью со «Сморгонью», терпящей неудачи в этом сезоне (2:2).

Что касается встречи «Динамо» и «Слуцка», то в первом круге между командами была зафиксирована результативная ничья — 1:1. В первом тайме случчане открыли счёт благодаря точному попаданию со штрафного удара, а во втором тайме, также со штрафного, брестчане сравняли счёт.

ФК «Слуцк». В последнем сыгранном матче случчане взяли важные три очка после домашней победы над мозырской «Славией» (2:1). Благодаря набранным баллам наша команда теоретически должна закончить чемпионат не в зоне переходных матчей, а того и гляди в десятке сильнейших команд белорусского чемпионата, ведь плотность с 8-го по 13-е место в турнирной таблице достаточно высока.

Однако впереди «Слуцк» ждут крепкие соперники в лице того же брестского «Динамо», «Руха», солигорского «Шахтёра» и «Гомеля». Поэтому сильно рассчитывать на успех «бело-синих» не стоит.

Главное для «Слуцка» сейчас — не растерять гандикап в оставшихся играх чемпионата и сохранить отрыв от команд, занимающих 14-е и 15-е места. На сегодняшний день это мозырская «Славия» и «Сморгонь». Со «Сморгонью» случчане ещё встретятся на «Городском» через несколько туров.

Ожидание от матча. Так как брестский клуб демонстрирует нестабильную игру и дома, и в гостях, «Кур'ер» предположит, что в предстоящем матче не всё однозначно и у «Слуцка» есть шанс как минимум на забитый гол. Поэтому наш прогноз на матч — ФК «Слуцк» забьёт. Тем более, как говорилось выше, случчане в этом сезоне уже забивали брестскому клубу.

А вот исход встречи спрогнозировать сложно: одинаково вероятны и победа, и проигрыш, и ничья.