Экспортные цены на рапсовое масло выросли на 42−45%. И это не предел

Белорусская товарная универсальная биржа отмечает значительный рост экспортных цен на рапсовое масло, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БУТБ.

По информации биржи, с начала этого года стоимость рапсового масла, реализуемого на экспорт через БУТБ, выросла почти в полтора раза. Это позволило отечественным производителям получить дополнительную выручку в размере $ 600 тыс. По мнению биржевых аналитиков, цены ещё не достигли своего максимума.

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«Экспортные котировки на рапсовое масло продолжают демонстрировать высокую положительную динамику. Например, если в начале января текущего года средневзвешенная цена тонны нерафинированного рапсового масла первого сорта колебалась в диапазоне $ 973−992, то по итогам последней торговой сессии котировка сложилась на уровне $ 1412. То есть отечественная продукция подорожала на 42−45%. Рекордное повышение биржевых цен связано с ситуацией на глобальном рынке, где из-за плохого урожая рапса в Канаде и Европе, а также существенно увеличившегося потребления со стороны Китая образовался острый дефицит сырья, что и привело к беспрецедентному росту котировок на рапсовое масло. До конца года крупнейшим мировым переработчикам вряд ли удастся восполнить запасы сырья, поэтому в краткосрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения сохранится, а рапсовое масло продолжит дорожать», — пояснили в пресс-службе БУТБ.

Ранее.