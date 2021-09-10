Эхо недели: убийство парня под Слуцком и смерть подозреваемого, сложности у «Сахарного» и новая котельная

На этой неделе в Слуцком районе убили 22-летнего парня, а потом подозреваемого нашли мёртвым. Сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки и столкнулся с некоторыми вызовами. А в 11-м городке открыли новую котельную.
В городе и районе
- Слуцкий сахарорафинадный комбинат начнёт сезон переработки сахарной свёклы позже на две недели из-за плохо уродившей свёклы. Также предприятию придётся искать новые сырьевые зоны, а доставка по железной дороге подорожала на 30%.
- «Кур'ер» узнал, почему в «Новодворцах» сделали улицу из плитки, а не из асфальта. А ещё мы изучили документы с информацией о том, что сделают для жителей микрорайона.
- В среду, 8 сентября, в деревне Замостье открылся магазин «КХП-трейд».
- В Слуцке 9 сентября открыли новую котельную на фрезерном торфе.
Политика
В четверг, 9 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Это была пятая их встреча в этом году. На ней обсуждали вопросы Союзного государства и цены на газ.Марии Колесниковой и Максиму Знаку вынесли приговоры. Колесникову приговорили к 11 годам, а Знака — к 10 годам колонии.
Происшествия
- В воскресенье, 5 сентября, в Лядно обнаружили тело 22-летнего парня. На следующий день возле Подлесья нашли тело 33-летнего подозреваемого в убийстве. Изначально местные говорили, что молодые люди поссорились из-за чьей-то сестры. Но эта версия не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (убийство).
- Во вторник на трассе Р23 около деревни Квасыничи автомобиль «Вольво» вылетел в яму на месте строительных работ. Есть два пострадавших. Понадобилась помощь спасателей. Очевидцем этого ДТП стал Андрей Грицкевич, житель деревни Новобеличи. Он рассказал «Кур'еру», какими были его первые действия и почему он сказал пострадавшим не выходить из автомобиля.
- В четверг, 9 сентября, в Слуцке на улице Социалистической из окна выпала 6-летняя девочка. Её брат-подросток прыгнул за ней.
- 76-летнюю случчанку, которая пропала 1 сентября, 7 сентября нашли в больнице.
Почитать и посмотреть
В Копыле в минувшие выходные праздновали День белорусской письменности. Корреспондент «Кур'ера» тоже там побывала. Вот репортаж.Случчанки возмутились, что на городском вокзале негде поесть и нет банкоматов. «Кур'ер» сходил и посмотрел, так ли это.
Самой читаемой на этой неделе стала новость, что бабуля под Слуцком капала картошку и нашла «кабана». Посмотрите, какой он.
Больше полувека в Слуцке располагались танковые войска. А 20 лет назад военные ушли. Посмотрите, что стало с военными городками танкистов.Жители Слуцка попробовали рапсовое масло, которое сейчас рекламируют на городских билбордах. Что они о нём говорят — в сюжете Александра Бранкевича.