Эхо недели: убийство парня под Слуцком и смерть подозреваемого, сложности у «Сахарного» и новая котельная

На этой неделе в Слуцком районе убили 22-летнего парня, а потом подозреваемого нашли мёртвым. Сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки и столкнулся с некоторыми вызовами. А в 11-м городке открыли новую котельную.

В городе и районе

Слуцкий сахарорафинадный комбинат начнёт сезон переработки сахарной свёклы позже на две недели из-за плохо уродившей свёклы. Также предприятию придётся искать новые сырьевые зоны, а доставка по железной дороге подорожала на 30%.

Политика

В четверг, 9 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Это была пятая их встреча в этом году. На ней обсуждали вопросы Союзного государства и цены на газ. Марии Колесниковой и Максиму Знаку вынесли приговоры. Колесникову приговорили к 11 годам, а Знака — к 10 годам колонии.

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Происшествия

В воскресенье, 5 сентября, в Лядно обнаружили тело 22-летнего парня. На следующий день возле Подлесья нашли тело 33-летнего подозреваемого в убийстве. Изначально местные говорили, что молодые люди поссорились из-за чьей-то сестры. Но эта версия не подтвердилась . Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (убийство).

в убийстве. Изначально местные говорили, что молодые люди из-за чьей-то сестры. Но эта версия . по ч. 1 ст. 139 УК РБ (убийство). Во вторник на трассе Р23 около деревни Квасыничи автомобиль «Вольво» вылетел в яму на месте строительных работ. Есть два пострадавших. Понадобилась помощь спасателей. Очевидцем этого ДТП стал Андрей Грицкевич, житель деревни Новобеличи. Он рассказал «Кур'еру», какими были его первые действия и почему он сказал пострадавшим не выходить из автомобиля.

В четверг, 9 сентября, в Слуцке на улице Социалистической из окна выпала 6-летняя девочка . Её брат-подросток прыгнул за ней.

. Её брат-подросток прыгнул за ней. 76-летнюю случчанку, которая пропала 1 сентября, 7 сентября нашли в больнице.

Почитать и посмотреть

В Копыле в минувшие выходные праздновали День белорусской письменности. Корреспондент «Кур'ера» тоже там побывала. Вот репортаж. Случчанки возмутились, что на городском вокзале негде поесть и нет банкоматов. «Кур'ер» сходил и посмотрел, так ли это.

Самой читаемой на этой неделе стала новость, что бабуля под Слуцком капала картошку и нашла «кабана». Посмотрите, какой он.

Больше полувека в Слуцке располагались танковые войска. А 20 лет назад военные ушли. Посмотрите, что стало с военными городками танкистов. Жители Слуцка попробовали рапсовое масло, которое сейчас рекламируют на городских билбордах. Что они о нём говорят — в сюжете Александра Бранкевича.