Как в Слуцке будут отмечать День народного единства. Программа мероприятий

17 сентября случчане впервые будут отмечать День народного единства. «Слуцкі край» опубликовал программу праздничных мероприятий на этот день.

Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню народного единства:

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Стадион «Городской»

12.00−13.30 — концертная программа «Мы едины!».

Городской парк культуры и отдыха

13.30−17.00 — концертная программа «Моя любимая Беларусь!».

С 13.00

Выставка и мастер-классы Квасыничского центра ремёсел «Культурная спадчына: традыцыі і сучаснасць»;

Интерактивная площадка «Ретродворик» ГУК «Слуцкий центр традиционной культуры»: танцевальная программа «Ретромикс», караоке «Старые песни на новый лад», выставка-продажа «Тайна славянских оберегов», спецбуфет «Сладости для радости»;

Выставка-пленэр «Я рисую свой город» работ учащихся ГУО «Слуцкая детская художественная школа искусств»;

Интерактивное библиопространство «Разам, Слуцк#Бібліятэка#Творчасць» ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»;

Фотовыставка «Слуцк. Страницы моей памяти» (из фондов ГУ «Слуцкий краеведческий музей»);

Творческая площадка «Весёлый аквагрим», занимательный квест «Маршрутами единства» ГУО «Слуцкий центр детского творчества»;

Площадка «Экология и творчество» («Символы страны», уголок живой природы, мастер-классы) ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр»;

Туристская развлекательная площадка «Туристский калейдоскоп», интерактивная карта «О-Парк спортивного ориентирования» ГУ «Слуцкий центр туризма»;

Выставка архитектурного макетирования ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи».

14.30−16.30 — турнир по шахматам, эстафета «Сильные, ловкие, быстрые».

17.00−19.00 — танцевальная программа «Мелодии встреч».

19.00−22.00 — молодёжная дискотека «Party with friends».

Улица Виленская

11.00−22.00 — работа торговых площадок.