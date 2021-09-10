В Слуцке открыли котельную на фрезерном топливе. Она поможет сэкономить 1,4 млн рублей в год

В четверг, 9 сентября, в Слуцке прошло открытие котельной, которая работает на фрезерном торфе. Строительство проводилось в рамках государственной программы «Энергосбережение». В него инвестировано 12,7 млн рублей, пишет «Слуцкі край».

Главное преимущество нового объекта — производство теплоэнергии на местном виде топлива: введение котельной позволит отказаться от использования импортируемого природного газа в объёме более 3,6 млн м куб. в год, что поможет сэкономить 1,4 млн рублей. Мощность котельной № 3 — 14МВт. Она работает в автоматическом режиме, снабжена современным высокотехнологичным оборудованием. На котельной установлены четыре водогрейных котла, есть система топливоподачи и система золоудаления, двойная очистка продуктов горения. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой жилой фонд 11-го городка, 2 детских сада, школу, Центр традиционной культуры и другие объекты Слуцка. Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, отметил, что Слуцк нуждается ещё в одной такой котельной, и выразил надежду, что в перспективе она появится в нашем городе.

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