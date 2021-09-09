Самые актуальные косметические процедуры, которые стоит сделать случчанкам осенью

Осень — идеальное время для косметических процедур. На улице оптимальная погода: солнечная активность спала, а до морозов ещё далеко. Именно в этот сезон года можно позволить себе более агрессивные и эффективные процедуры, из-за которых необходимо ограничивать пребывание на солнце. Более того, осенний уход у косметолога поможет восстановить кожу после воздействия активного солнца, жары и морской воды (если вы были на море).

Слуцкие мастера красоты рассказали о своих популярных услугах.

Реклама

Топ-3 осенних процедур от косметолога Анны Карпович

Перманентный макияж

Перманентный макияж рекомендовано делать в ту пору года, когда неактивно солнце. Это актуально не только для первой процедуры, но и для обновления цвета.

Массаж

Процедура помогает восстановиться после летнего солнца. С помощью неё удаётся увлажнить, восстановить упругость кожи, простимулировать выработку коллагена, эластина. Кроме этого, массаж придаёт коже отдохнувший внешний вид

Пилинг

Пилинг является решением множества проблем. От купероза, акне до омоложения. Задача любого пилинга — очистить глубокие слои кожи, сузить поры, повысить упругость и придать коже здоровый и свежий вид. Какой именно пилинг подходит вам — решает доктор.

Контакты

Телефон: (8 029) 752 44 82.

(8 029) 752 44 82. Адрес: улица Гагарина, 3А.

улица Гагарина, 3А. Instagram — здесь

КВ2 452 660

Топ-3 осенних процедур от косметолога Татьяны Подольской

Инъекционные методики

«Уколы красоты» в виде мезотерапии, биоревитализации и плазмотерапии приобретают особую популярность именно в осенний период с целью быстрого восстановления кожи после солнца.

Во время мезотерапии косметолог вводит витаминные, питательные и увлажняющие коктейли, которые повышают местный иммунитет, регулируют деятельность сальных желёз, сужают поры, улучшают цвет лица, выравнивают текстуру кожи, осветляют пигментацию и разглаживают мимические морщинки.

Биоревитализация

Биоревитализация — одна из разновидностей мезотерапии, но во время этой процедуры в кожу вводится гиалуроновая кислота, которая насыщает клетки влагой, тонизирует, разглаживает морщинки, борется с обезвоженностью и тёмными кругами под глазами. Лицо выглядит молодым, свежим, появляется здоровое сияние, исчезает стянутость, сухость и шелушение.

Фракционная мезотерапия

Фракционная мезотерапия — эта довольно новая методика уже полюбилась многим пациентам. Как и традиционная мезотерапия, она помогает восстановить регенерацию кожи, сделав её более гладкой и молодой, а также подходит для того, чтобы вернуть блеск и густоту волосам и избавиться от целлюлита.

Достоинства фракционной мезотерапии:

Риск побочных действий минимален;

Быстрое восстановление;

Глубина введения иглы регулируется;

Быстрота процедуры;

Высокая результативность и продолжительность эффекта;

Можно комбинировать с другими косметологическими процедурами.

Главная особенность фракционной мезотерапии, как и традиционной, в том, что врач-косметолог подбирает ингредиенты лечебного коктейля персонально для конкретного пациента.

Для того чтобы собрать компоненты в идеальный состав, косметолог учитывает особенности кожи и существующие проблемы.

Её можно использовать в таких случаях:

дряблость кожи, снижение эластичности;

намечающиеся и глубокие морщины;

выраженные носогубные складки;

опущение щек;

потеря чёткости контуров овала лица;

отёки;

расширенные поры;

повышенная жирность кожи;

угревая сыпь и следы от акне;

шрамы и рубцы;

«двойной» подбородок;

сухость кожи;

растяжки и пигментные пятна;

ранняя седина, тусклость волос;

интенсивное выпадение волос и их сечение;

медленный рост волос, большие промежутки между ними;

зуд кожи головы и перхоть.

Контакты

Телефон : (8 029) 665 78 13

: (8 029) 665 78 13 Адрес: улица Виленская, 43а.

улица Виленская, 43а. Instagram — здесь.

КА 207 761

Услуга удаления волос от iplaser1

В слуцком кабинете по удалению волос системой 1 spro есть прогрессивный перманентный способ удаления волос и новый аппарат с запатентованной системой, не имеющей аналогов в мире. Процедура эффективна и безболезненна, цены доступны.

Что надо знать про аппарат:

Рабочая поверхность — сапфировое стекло (оно не нагревается при прохождении пучка света и тем самым делает процедуру комфортной).

Полосовая фильтрация позволяет отсекать вредное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, создавая оптимальную длину световых волн 755 — 1060нм, что делает данную процедуру удаления волос максимально безвредной. И даже, по последним данным, надёжной в плане омоложения кожи!

Подача световой энергии разделена на три импульса, это даёт время для релаксации дермы и делает процедуру безболезненной.

Данные инновации помогли снизить цену для клиентов в разы, при этом не потеряв качества. Энергия заданных волн направлена исключительно на пигмент — меланин, который содержится в волосе.

Аппарат имеет тройную уникальную систему охлаждения, поэтому наносить гель или применять иные средства для уменьшения болевых ощущений не требуется.

Контакты:

Адрес: ул. Комсомольская, 1.

ул. Комсомольская, 1. Телефон: 8 (029) 808 08 90.

8 (029) 808 08 90. Instagram — здесь.

BB1524018