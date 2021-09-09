Стране не хватает десятков тысяч специалистов. Учителя в Германии: про подарки и зарплаты

Оклад учителя в Германии зависит от федеральной земли, наличия статуса чиновника и типа школы, где он работает. Учитель в гимназии получает больше учителя начальных классов. В любом случае учителя получают зарплату выше средней по стране.

По данным портала Gehalt. de, при 40-часовой рабочей неделе — от 3000 до 5000 евро в месяц брутто. Помимо хорошей зарплаты статус чиновника даёт многие льготы и повышенную пенсию. Учителям, которые не имеют немецкого гражданства, стать госслужащими не получится.

Реклама

Учителя начальных классов в дефиците

Профессия учителя в Германии — точно перспективная. По статистике, из-за бэби-бума в немецких семьях и притока мигрантов в ближайшие годы придётся открыть несколько сотен новых начальных школ. При этом, по подсчётам Немецкого союза учителей, стране уже сейчас не хватает десятков тысяч специалистов. Пока эту проблему пытаются решить на региональном уровне разными способами — например, совмещают классы.

Из-за дефицита учителей в Германии появилась возможность стать педагогом ещё до получения специального диплома. Например, люди со степенью магистра по техническим или гуманитарным наукам могут практиковаться в школах и доучиваться на педагога одновременно. Педагоги без диплома могут зарабатывать около 2900 евро в месяц (до вычета налогов).

Дарят ли немецким учителям цветы

Если в Германии и дарят цветы или небольшие сувениры школьным учителям, то точно не в начале учебного года, а в конце. Вообще же дарить подарки учителям здесь не принято. А тому, кто всё же захочет это сделать, следует быть осторожным. Дело в том, что школьные педагоги относятся к работникам бюджетной сферы и не имеют права принимать дорогие презенты даже по праздникам. Решение о максимальной стоимости подарка федеральные земли принимают самостоятельно.

В Берлине, например, сувениры дороже 30 евро, купленные учениками совместно, не запрещены, но о подарках стоимостью выше придётся отчитываться руководству школы.

От всего, что дороже 50 евро, учителям следует отказываться: на такие подарки требуется согласие городского отдела народного образования. Есть и список запретных подарков: авиабилеты, подарочные сертификаты, скидки на путешествия.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ