Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в последнем месяце лета

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за август. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам августа на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 265 000 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов и двух солигорских вместе взятых — около 566 823 визитов (в 2,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:
- «„Слуцкий синдикат“ — это моя семья». Почему 25-летний парень делает бизнес в деревне и не собирается перебираться в город
- На «Большом разговоре» с Лукашенко упомянули Слуцк и спросили: «Что делать?». Рассказываем о чём шла речь (+видео)
- Как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Слуцке, который сейчас продают. Фото
- «Соседи своих гостей ко мне водили, как в музей». Мастер из Солигорского района украшает свой двор поделками из блоков и кирпичей
- История свадебного платья, которое жительница деревни под Слуцком использовала больше 60 лет. Его можно носить и сейчас
- «В огород боюсь выйти — ещё на ужа нарвусь». О чём рассказали «Кур`еру» жители солигорской и слуцкой деревень
- «Мы всегда и везде вместе»: семья из Стародорожского района превратила свой дом в райский уголок
- «Иногда думаю, что, может, и домой не вернусь». Случчанка рассказала, как работает сторожем «колхозного» сада
- Некоторые в два раза дороже. За сколько продали с аукциона недостроенные дома в Слуцке, которые забрали у владельцев через суд
- «Мы зачем депутатов избирали?» Почему из-за 50 га травы жители слуцкой деревни Гуляево просят помощи.
Нелокальные сюжеты
- «Придерживаться беспрекословно»… Топ-7 перемен, которые произойдут в школах, садах и вузах Беларуси (пересказываем коротко)
- Почему закрываются торговые сети в Беларуси? Что будет с «Еврооптом» и надолго ли пришёл OZON
- За что теперь могут уволить. Изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться каждого
- МВФ выделил Беларуси почти $ 1 млрд. Но не всё так просто: что это за деньги и как ими можно воспользоваться.
Самые популярные «Народные новости»
- Внук 30 лет приезжает и говорит: «Бабуля, выкопай картошки». Случчанка про жизнь за чужой счёт
- «В результате стадо отправилось на колбасу…» Как «регулирование» жизни села отбивает желание работать на земле
- «И не надо было ни сельсовета, ни райисполкома». Случчанин о том, почему раньше в деревне досмотрено было всё
- Регулярный «секс на горке» в центре Слуцка. Читатель предупреждает парочку, что за ней уже следят
- «У всех, кто привился от ковида, в месте укола примагничивается монета». Я была в шоке от двух случчанок, которые прямо на улице проверяли это.