Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в последнем месяце лета

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за август. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в последнем месяце лета
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2,2 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb
По итогам августа на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 265 000 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов и двух солигорских вместе взятых — около 566 823 визитов (в 2,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

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