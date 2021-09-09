Отопительный сезон уже не за горами, как и включение газовых котлов в работу. Госэнергогазнадзор напоминает о необходимости проверки и прочистки дымоходов сезонно работающих котлов до включения их в работу.

Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся специализированными организациями с оформлением акта установленной формы.

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Допускается выполнение работ по проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, при условии, что они прошли специальное обучение и допущены к выполнению указанных работ. По окончании указанных работ следует зарегистрировать проверку в журнале учёта результатов по установленной форме.

Также специалисты заостряют внимание потребителей, что установка на дымовых трубах зонтов и дефлекторов не допускается. А вот вентиляционные каналы нельзя эксплуатировать без зонтов или дефлекторов.

Соблюдая правила, вы бережёте себя и своих близких!

Светлана Гринчик, инспектор Госэнергогазнадзора