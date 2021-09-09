На этой неделе в редакцию «Кур'ера» пришла случчанка Людмила Михайловна. Она попросила осветить проблему отсутствия продуктовых магазинов и буфета на железнодорожном вокзале Слуцка. Другая посетительница Юлия обратила внимание, что на вокзале до сих пор нет банкомата, а в эпоху повального перехода на пластиковые карты это доставляет массу неудобств.

«Кур'ер» побывал в районе железнодорожного вокзала и посмотрел, где посетители могут перекусить или купить продукты.

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«Мне не нужны пиво и презервативы. Мне бы поесть!»

«Я часто езжу на дизеле, а потому и бываю на вокзале. Иногда приходится ждать, и не только мне. Некоторые проводят там по несколько часов, — сказала Людмила Михайловна. — Но там нигде не продают продукты, чтобы можно было перекусить или взять в дорогу. Вот «Табакерку» с сигаретами и презервативами поставили, пиво тоже продают. А мне не нужны пиво и презервативы. Мне бы поесть!

Рядом автовокзал, так там ничего, кроме пельменей, нет! Почему нельзя организовать буфет или хотя бы павильон с продуктами?"

«21 век, а на вокзале — 19-й»

«Я как житель Слуцка, да как и многие проезжающие через наш город и проходящие через вокзал, сильно возмущена тем, что нет банкомата в этом общественном и настолько проходимом месте, — поделилась Юлия. — Я живу рядом, и, чтобы снять деньги, мне приходится ехать на рынок или на «Сахарный» к магазину «Идея».

На рынке, если выходной, огромная очередь, а иногда и заканчивается «наличка». И тогда надо идти ещё дальше — к автобусной остановке «Крыніца».

Несколько раз попадала в ситуации, когда в магазинах рядом с вокзалом не работали терминалы. То есть приобрести продукцию для меня стало невозможным.

21 век, а на вокзале — 19-й".

Можно ли поесть на ж/д вокзале

На железнодорожном вокзале действительно павильонов с продуктами или буфета нет. Ближайший магазин («Остров чистоты»), где есть некоторые продукты питания, находится у автовокзала. В продаже есть снеки, паштеты, макароны и напитки.

В самом автовокзале есть магазин мясокомбината, где продаются не только колбасы, но и другие продукты.

На втором этаже работает кафе, до 19.00 там пекут пирожки. Пассажиры, с которыми удалось поговорить «Кур'еру», говорят, что они очень вкусные.

На вокзале есть закусочная. Заглушить голод здесь можно, но основательно поесть не получится.

Про банкомат

А вот что касается банкомата или обменника, то их нет ни на том, ни на другом вокзале. Ближайший аппарат по выдаче денег действительно находится на рынке или на «Сахарном». На это пожаловались и люди, которые были в это время на вокзале.

В ТЕМУ. В 2018 году «Кур'ер» уже писал об этой проблеме. Гости из России и Украины не могли выехать с вокзала Слуцка в город, потому что негде поменять деньги или снять их с карточки.

«Раньше банкомат был в зале возле билетных касс, — рассказал тогда Иван Бугук, заместитель начальника ж/д станции „Слуцк“. — Его устанавливали к „Дажынкам“, но через несколько лет убрали. Конечно, когда нет банкомата — это неудобно и пассажирам, и сотрудникам вокзалов, все привыкли рассчитываться карточками. До ближайшего нужно ехать на автобусе. Мы двумя руками за то, чтобы банкомат был».