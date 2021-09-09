Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Это уже пятая встреча с Путиным с начала года

В четверг, 9 сентября, Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что переговоры с Владимиром Путиным пройдут вечером.

Как пишет БелТА, Лукашенко и Путин ещё раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

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Последний раз переговоры Путина и Лукашенко проходили 13 июля в Санкт-Петербурге. Тогда они договорились о цене на газ для Беларуси в 2021 году и согласовали объёмы кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром, пишет lenta.ru.