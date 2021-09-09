Почему на Социалистической в Слуцке были перебои с горячей водой. И когда всё наладится (+ полезный номер телефона)

В «Кур'ер» обратился житель Слуцка Иван. Он рассказал, что в доме № 1 по улице Социалистической, в котором он живёт, три дня днём были перебои с горячей водой. В котельном производстве нам объяснили, в чём причина и когда всё будет улажено.

Иван сказал, что работает вахтовым методом, и сейчас — на отдыхе, поэтому днём он дома. Мужчина заметил, что уже третий день в квартире утром и вечером есть горячая вода, а днём и среди ночи вместо неё течёт холодная или слегка тёплая. При этом объявлений об этом на подъезде нет. Дозвониться в ЖЭУ и ЖКХ по имеющимся в интернете телефонам Иван не смог.

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За разъяснениями «Кур'ер» обратился в котельное производство Слуцкого ЖКХ. Юрий Лукашевич, начальник производства, сказал, что на Социалистической днём ведутся ремонтные работы. Но сегодня, 9 сентября, в 17.00 они будут завершены, и горячая вода пойдёт бесперебойно.

Юрий Викторович добавил, что работники производства действительно могли не повесить объявление на подъезд, и просил передать жителям дома свои извинения за это.

По возникающим вопросам Юрий Лукашевич посоветовал звонить по номеру аварийно-диспетчерской службы котельного производства: 4 62 19.