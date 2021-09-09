Андрей Грицкевич, житель деревни Новобеличи, ночью 7 сентября впервые в жизни стал очевидцем аварии. ДТП произошло на трассе под Слуцком в районе Квасыничей. Случчанин рассказал «Кур'еру», какими были его первые действия и почему он сказал пострадавшим не выходить из автомобиля.

КОНТЕКСТ. В ночь на вторник, 7 сентября, на трассе Р23 в районе деревни Квасыничи произошло ДТП. Сейчас в этом месте проводится реконструкция и строится подземный переход. Поперёк реконструируемой дороги находится две траншеи глубиной около 3-х метров. Авто на скорости «перескочило» первое углубление и врезалось в откос противоположного, повиснув над ним. В машине было два человека, их госпитализировали.

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«Машина висела в воздухе»

«Я возвращался на велосипеде из Слуцка в Новобеличи. Машин на дороге почти не было. Подъезжая к месту строительства пешеходного перехода, вдруг услышал скрежещущий звук и грохот. Автомобиль перелетел через первый котлован и ударился во второй, — рассказал Андрей. — Я поставил велосипед и перешёл дорогу. Первая мысль была: «Живы ли люди?»

Машина висела поперёк котлована, кабина была заполнена аварийными подушками. Я заметил, что кто-то шевелится и пытается открыть дверь. Сразу понял, что сам им не помогу — авто висело в воздухе. Набрал «скорую» и попросил их вызвать ещё и МЧС, потому что видел, что к людям врачи не подберутся. Вплотную и я подойти не мог.

Включил фонарь, посветил и крикнул водителю, чтобы не выходил, что под ногами пустота. Спросил, как они. Водитель ответил, что ранены, а второй только стонал.

Я ещё дважды звонил в «скорую», чтобы узнать, выехала ли машина. Успокаивал водителя, что скоро приедут медики и МЧС, что им помогут. Мужчина в кабине всё повторял, что света не было.

Осмотрелся… Действительно, место, где велись работы, было плохо видно. Обычно, где строительство на дороге, в темноте стоят мигающие жёлтые фонарики. В тот раз их не было, прожектора тоже.

Как доставали пострадавших

«Скорая», МЧС и милиция приехали минут через 15. Я это время разговаривал с водителем, успокаивал, мол, слава Богу, вы живы.

Спасатели доставали пострадавших при помощи лестниц. Но сделать это было сложно, потому что упереть их было некуда — держали на весу верёвкой. Потом медики передали сотрудникам МЧС гибкие носилки, а меня попросили помочь, что я и сделал.

Я первый раз стал очевидцем такой аварии и участником спасательной операции. Когда всё произошло, на долю секунды испытал шок, а потом только одна мысль: «Надо что-то делать». Думаю, что сориентировался правильно. Когда их увезли, почувствовал облегчение и радость от того, что люди остались живы. На следующий день позвонил водителю в больницу, узнал, как они себя чувствуют".

Немного об Андрее

Андрей рассказал «Кур'еру», что сам он родился в деревне Новобеличи в многодетной семье, ему 37 лет. Мужчина подчеркнул, что родители — люди верующие и всегда воспитывали в детях чувство дружелюбия и стремления помогать ближнему. Поэтому он счастлив, что оказался вовремя в этом месте и помог.